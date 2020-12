Источник материала: Tut.by

В Голливуде (штат Флорида, США) прошел боксерский вечер. В главном бою шоу встретились представитель Казахстана Геннадий Головкин и поляк Камил Шеремета.

Поляк побывал в нокдаунах в 1-м, 2-м, и 4-м раундах. После очередного падения Камила на настил в 7-м раунде поединок был остановлен.

GGG was in cruise control all night long.