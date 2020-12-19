Трамп подписал закон, ограничивающий размещение китайских акций

Источник материала: АФН

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон, направленный, в частности, на ограничение размещения акций китайских корпораций на американских биржах. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

«В пятницу, 18 декабря 2020 года, президент подписал закон: <...> «О подотчетности иностранных компаний», - отметили в Белом доме. Согласно закону, иностранный бизнес должен предоставлять отчетность регуляторам США.

Как сообщил в начале декабря Комитет по контролю над ценными бумагами Китая, Пекин считает дискриминирующим данный закон, который фактически нацелен на создание барьеров для размещения акций корпорациями КНР на американских биржах. Такие меры Вашингтона, отметили в комитете, грозят вытеснением китайских компаний с американского рынка и «могут нанести серьезный удар по интересам инвесторов США», передает ТАСС.

Если компания, согласно новому закону, в течение трех лет не способна удовлетворить требованиям аудита, она лишается доступа к бирже. Кроме того, предприятие обязано уведомлять правительство Соединенных Штатов о наличии госконтроля со стороны зарубежных властей.

Как сообщило ранее агентство Блумберг, федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США до конца текущего года собирается подготовить правила, позволяющие аннулировать размещение акций коммерческих организаций Китая на биржах из-за несоблюдения порядка бухгалтерской отчетности. Нововведение может вступить в силу уже в 2022 году.

Еще в августе министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил журналистам, что китайские компании, не соблюдающие регламент, покинут американский фондовый рынок к концу 2021 года.