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Редактор "Брестской газеты" попросил читателей отказаться от подписки на 2021 го

19.12.2020 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор "Брестской газеты" Виктор Марчик обратился к читателям с необычной просьбой. Он попросил их отказаться от подписки на следующий, 2021 год. А если подписались — аннулировать подписку.



"Дело в том, что в условиях, в которые сегодня пытаются поставить наше издание, мы не уверены, что сможем выполнить свои обязательства перед вами", — пишет Марчик. И признается, что не имеет уверенности в типографии и почте.

С января газета не сможет печататься в "Брестской типографии", так как ее руководство решило не продлевать договор с газетой. "Брестская газета" ищет возможности для печати, но здесь есть большая проблема: лицензию на печатание газет имеют почти только одни государственные типографии, передает "Еврорадио".

"А, как показывает ситуация с "БГ" и рядом других печатных изданий, в этой сфере законы экономики, рынка, да и просто здравый смысл не всегда работают должным образом. Таковы особенности нынешних белорусских реалий", — констатирует главред.

По его словам, типография в одностороннем порядке перенесла начало печати газеты с 9:00 по четвергам на 15:00. А согласно договору с "Белпочтой" тираж газеты нужно сдать им не позднее 15:00.


"Но как мы можем сдать тираж газеты в участок в оговоренное в договоре время, если очередной номер в 15.00 только начинают печатать в типографии? Очень явная временная нестыковка (или стыковка) получилась, чтобы быть случайностью. Подписывать с редакцией дополнительное соглашение к действующему договору, предусматривающее перенос сдачи тиража на более позднее время, руководство Брестского филиала "Белпочты" отказалось", — делится Марчик подробностями.

По его словам, 2020 год все же удалось доработать. Однако нет никаких гарантий, что в 2021-м подобная практика не повторится. Поэтому редакция решила отказаться от услуг "Белпочты" по подписке на первое полугодие 2021 года.

Сейчас коллектив редакции ищет возможности альтернативной доставки издания читателям. "Благо в XXI веке имеется довольно обширные выбор возможностей для доступа к информации. В их числе — подписка на электронную ПДФ-версию "БГ". Пока ведь не Северная Корея. Хотя, похоже, движемся к тому", — подытоживает главред.

При этом он обещает, что в розничной торговле газета будет доступна.
 
 
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Главный редактор "Брестской газеты" Виктор Марчик обратился к читателям с необычной просьбой. Он попросил их отказаться от подписки на следующий, 2021 год. А если...
 
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