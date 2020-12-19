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Госсекретарь США Майк Помпео внес Россию в список врагов США

19.12.2020 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он также назвал Путина «реальным риском» для тех, кто «любит свободу».



Россия, по мнению госсекретаря США Майк Помпео, входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу, сказал Помпео в радиошоу Марка Левина, интервью с которым опубликовано на сайте американского правительства.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — сказал Помпео.

Избранный президент США Джо Байден ранее говорил, что Россия представляет собой основную угрозу для США в международных делах.

«Самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов», — сказал Майк Помпео.

В Министерстве энергетики США пояснили, что вредоносная программа нанесла ущерб бизнес-сетям, но не затронула Национальное управление по ядерной безопасности. В связи с очередной хакерской атакой, избранный американский президент Джо Байден заявил, что кибербезопасность станет приоритетом его политики.
 
 
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Он также назвал Путина «реальным риском» для тех, кто «любит свободу».
 
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