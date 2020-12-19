Госсекретарь США Майк Помпео внес Россию в список врагов США









сайте американского правительства. Россия, по мнению госсекретаря США Майк Помпео, входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу, сказал Помпео в радиошоу Марка Левина, интервью с которым опубликовано наамериканского правительства.





«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — сказал Помпео.





Избранный президент США Джо Байден ранее говорил, что Россия представляет собой основную угрозу для США в международных делах.





«Самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов», — сказал Майк Помпео.





В Министерстве энергетики США пояснили, что вредоносная программа нанесла ущерб бизнес-сетям, но не затронула Национальное управление по ядерной безопасности. В связи с очередной хакерской атакой, избранный американский президент Джо Байден заявил, что кибербезопасность станет приоритетом его политики.