Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и попал в больницу

Источник материала: Onliner

На улице Илимской в Минске автомобиль Ford сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Момент наезда попал в объектив камеры наблюдения. Мужчина 1964 года рождения оказался в больнице.

Как сообщает ОГАИ Заводского РУВД Минска, у пешехода различные телесные повреждения, по факту ДТП проводится проверка. Пешеходам напоминают, что переходить дорогу следует в установленных для этого местах.