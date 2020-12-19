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Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и попал в больницу

19.12.2020 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На улице Илимской в Минске автомобиль Ford сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Момент наезда попал в объектив камеры наблюдения. Мужчина 1964 года рождения оказался в больнице.

Как сообщает ОГАИ Заводского РУВД Минска, у пешехода различные телесные повреждения, по факту ДТП проводится проверка. Пешеходам напоминают, что переходить дорогу следует в установленных для этого местах.

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Илимской в Минске автомобиль Ford сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Момент наезда попал в объектив камеры наблюдения. Мужчина 1964...
 
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