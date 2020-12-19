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Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и попал в больницу
Источник материала: Onliner
На улице Илимской в Минске автомобиль Ford сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Момент наезда попал в объектив камеры наблюдения. Мужчина 1964 года рождения оказался в больнице.
Как сообщает ОГАИ Заводского РУВД Минска, у пешехода различные телесные повреждения, по факту ДТП проводится проверка. Пешеходам напоминают, что переходить дорогу следует в установленных для этого местах.
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На улице Илимской в Минске автомобиль Ford сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Момент наезда попал в объектив камеры наблюдения. Мужчина 1964...
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