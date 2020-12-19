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Клянусь быть преданным своему народу: новобранцы ВВ МВД приняли присягу

19.12.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. В войсковой части спецназа №3214 на верность Родине присягнули более 300 солдат, передает Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В субботу, 19 декабря, в частях внутренних войск МВД проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги.

Клятву на верность Родине в присутствии родных и близких произнесли более 1,6 тысячи военнослужащих по всей Беларуси. В известной войсковой части спецназа №3214 присягу приняли более 300 солдат. Что отличительно, торжественное мероприятие прошло без средств защиты. Например, летом из-за сложной эпидемической ситуации присяга состоялась без родственников и традиционного трехдневного увольнения.

Бойцов "тридцатьдвойки" лично поздравил командующий внутренними войсками – заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков. Он отметил, что в этом году на подразделение выпало огромное испытание, которое военные "смогли выдержать".

"Мы смогли сохранить страну. Ваши предшественники, как никто другой, являются примером мужества, чести и верности", - сказал он.

После торжественной клятвы для новобранцев и их близких были организованы показательные выступления. Бойцы продемонстрировали навыки владения рукопашным боем и оружием.

В прошлую субботу, 12 декабря, около восьми тысяч новобранцев армии Беларуси приняли присягу, также в разных частях республики на верность Родине присягнули более 1700 пограничников. У последних, как и весной, ввиду сложившейся эпидемической ситуации на мероприятии не присутствовали близкие и друзья молодых ребят.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Более 1600 военнослужащих нового пополнения внутренних войск МВД было приведено сегодня к присяге в Беларуси.
 
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