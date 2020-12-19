Источник материала: Хартия'97

Ответ Каранику Людмила Мирзаянова

19.12.2020, 11:03

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Фото: ТАСС

Диагнозы с кондачка не ставятся.

Интервью непонятно по какому поводу дал бывший министр здравоохранения Караник, в котором, в частности заявил, что протестующие уже пережили четыре этапа стресса (отрицание, агрессия, торг, апатия) и сегодня находятся на этапе «принятия», то есть понимания, что серьезные проблемы надо решать не на улицах, а в «тиши кабинетов».

Прежде всего хочу заметить, что диагноз протестующему народу с кондачка не ставится.

Хочу также напомнить бывшему министру здравоохранения, что названные им «этапы стресса» прозвучали еще 50 лет назад в модели доктора Элизабет Кюблер-Росс, работавшей не над темой принятия белорусскими избирателями сфальсифицированных результатов президентских выборов, а над темами смерти и умирания.

Описав пять стадий горя, которое переживает человек, столкнувшийся с необходимостью адаптации к смерти, Кюблер-Росс объяснила, что мы не переживаем эти стадии строго шаг за шагом. Так думать примитивно. Стадии «отрицания» и «гнева» могут существовать одновременно. Мы можем возвращаться к этим стадиям, которые пережили не раз за последние месяцы, да что там месяцы - годы! При этом замечу важную особенность: гнев народа сегодня направлен только в одну сторону. И торга нет. Требования протестующих сегодня одни и те же: освободить политзаключенных, отменить результаты сфальсифицированных выборов и провести новые президентские выборы без Лукашенко.

В состояние депрессии люди, конечно, впадают. Еще бы! 20 лет борьбы с диктатурой! Но не по причине страха перемен, не из-за отсутствия мотивации или энергии, а в результате ежедневного жестокого подавления силовиками мирных акций протеста.

И, наконец, о стадии «принятия». У протестующих она связана не с покорностью и не с желанием вести диалог с воскресенскими, а с глубоким осознанием, что идет борьба очень трудная, что за демократические перемены в стране придется сражаться не пару месяцев. Но главное, что «принятие» у большинства протестующих связано с желанием победить режим и с мыслями: «Мы сможем победить, потому что мы вместе, потому что мы верим в победу, потому что в борьбе с режимом мы мыслим в разных направлениях, открываем и апробируем новые возможности выражения своего протеста, открываем в себе новые силы и мужество творить. Мы изменяем страну. И изменяемся сами. А помогает нам в этом Надежда».

Кстати, Кюблер-Росс, которая не включала надежду в один из этапов, тем не менее полагала, что надежда - это связующее звено, укрепляющее нашу Веру в Себя, нашу Веру в Успех на всех этапах.

Людмила Мирзаянова, «Фейсбук»

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