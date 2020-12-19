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Ученые выяснили, что скрыто на дне Марианской впадины

19.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, что скрыто на дне Марианской впадины

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  • 19.12.2020, 10:51
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Ученые выяснили, что скрыто на дне Марианской впадины

Мир глубин подарил мировой науке «сюрприз».

Когда подводный аппарат Виктора Весково мягко коснулся дна Марианской впадины, команда затаила дыхание. Невероятная глубина в 10 900 метров – это новый мировой рекорд, поскольку так глубокого еще никто не спускался. Для сравнения: даже если перевернуть гору Эверест, ее вершину и дно колоссальной океанической расщелины все еще будет отделять полтора километра, пишет popmech.ru.

И угадайте, что было первым объектом, который встретился на пути отважного первооткрывателя?

Мусор

По факту, это какие-то пластиковые отходы – вероятно, пакет или обертка от чего-то. Даже здесь, на огромной глубине, где человеку приходится прятаться в саркофаг из титанового сплава, видны следы бесконтрольного использования пластика мировой промышленностью. К счастью, одним лишь мусором пейзаж не ограничился.

Весково, по его собственным заверениям, был заворожен необычной картиной, что простиралась перед его глазами. Множество полупрозрачных существ неспешно дрейфовали в толще воды. Жизнь проявила себя во всей красе и многообразии – ни вечный мрак, ни чудовищное давление тому не помеха. Ученые уже выделили несколько совершенно неизвестных науке видов. В настоящее время исследователи анализируют все данные, что удалось собрать Виктору за первый сеанс его погружения. Как знать, может в будущем нас ждет еще больше удивительных открытий?

Впрочем, даже огромная глубина не спасет этих удивительных созданий, если человек продолжит загрязнять воды Мирового океана отходами своей жизнедеятельности. Один-единственный пакет не станет угрозой видовому разнообразию, но горы мусора и микрочастицы пластика, растворенные в воде, легко смогут уничтожить столь изолированную от внешнего мира экосистему.

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