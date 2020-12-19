Источник материала: Хартия'97

Forbes: Женщины заняли топовые позиции в администрации Джо Байдена 2 19.12.2020, 10:38

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Джо Байден

В политическое равенства избранный президент США может пойти дальше своих предшественников-демократов.

14 декабря коллегия выборщиков США окончательно признала победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября. Поэтому уходящий президент-республиканец Дональд Трамп больше не будет оспаривать результаты голосования. Байден уже заявил, что «в битве за душу Америки победила демократия» и «теперь пора перевернуть эту страницу», пишет Forbes .

Еще будучи кандидатом в президенты Байден обещал обеспечить гендерное равенство в своей администрации, и его первые шаги говорят сами за себя. Во-первых, в качестве вице-президента он выбрал женщину с афроамериканскими и индийскими корнями Камалу Харрис. Во-вторых, Байден дал понять, что ключевые руководящие посты в правительственном аппарате достанутся именно женщинам. В-третьих, избранный президент сформировал отдел по коммуникациям Белого дома, полностью состоящий из представительниц противоположного пола.

На данный момент известно, что минимум 24 женщины получат (или уже получили) места в администрации Байдена, в том числе и кабинетные должности, которые должны быть утверждены Сенатом, равно как и второстепенные позиции, не требующие одобрения сенаторов (заместители или советники руководителей основных ведомств и инстанций). Многие из них станут первыми женщинами в истории, получившими столь высокие позиции в президентском аппарате.

Кабинетный уровень

Чтобы понимать, какую роль будут играть женщины в администрации Байдена, необходимо разобраться в структуре и особенностях американского правительства. Всего в президентском аппарате США 23 позиции высокопоставленного уровня: лица, занимающие эти посты, регулярно консультируют президента по тем или иным вопросам и оказывают прямое влияние на процесс принятия политических решений в США. Все назначенцы на данные должности, то есть члены президентского кабинета, должны быть одобрены большинством Сената.

Количество мест кабинетного уровня исторически варьировалось. Во времена второго срока Гарри Трумэна (1949-1953) число лиц, входивших в доверенный круг президента, было всего 10. Во времена правления республиканцев Рональда Рейгана (1981-1989) и Джорджа Буша-старшего (1989-1993) правительственный аппарат вырос до 17 человек, а при демократе Билле Клинтоне (1993-2001) — до 22. При Буше-младшем (2001-2009) в кабинете был 21 человек, а при Обаме и в первые два года президентства Трампа — 23. Дело в том, что в 2018 году перестала считаться кабинетной должность постпреда США в ООН (ее занимали, как правило, женщины). При других предшественниках Трампа, в том числе Клинтоне и Обаме, все было иначе: посол США в ООН утверждался Сенатом и считался важным представителем правительственного аппарата (в 1953-1989 годах, 1993-2001 годах и 2009-2018 годах).

Итак, среди основных кабинетных должностей — вице-президент, 15 глав министерств и семь постов на высокопоставленном уровне, в том числе глава президентской администрации, торговый представитель, директора национальной разведки и ЦРУ, а также руководители Административно-бюджетного управления, Агентства по защите окружающей среды и Управления по делам малого бизнеса.

В команде Байдена на должностях кабинетного уровня будет немало женщин. Среди них — будущий министр финансов Джанет Йеллен, ранее возглавлявшая Федеральную резервную систему и ставшая первой женщиной, которая в случае назначения станет первой женщиной на такой высокой должности. Директором Национальной разведки может стать Эврил Хейнс, экс-заместитель директора ЦРУ и бывший заместитель помощника президента по национальной безопасности при Обаме; в случае назначения она также станет первой женщиной, получившей это место. Нира Тэнден, экс-советница кандидата от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, займет пост главы Административно-бюджетного управления и станет на данном посту первой женщиной азиатского происхождения (ее родители — выходцы из Индии). Две другие должности, входящие в президентский кабинет, — торговый представитель, а также министр жилищного строительства и городского развития — также получат женщины, Кэтрин Тай и Марсия Фадж соответственно. Первая имеет азиатские корни, вторая — афроамериканские.

Наконец, скорее всего, афроамериканка Линда Томас-Гринфилд получит место постпреда в ООН, и если Байден вернет этой должности кабинетный статус, то возрастет и общее число женщин на постах подобного уровня.

Пока что в кабинете Байдена насчитывается семь женщин, если считать вице-президента Камалу Харрис. Не исключено, что впоследствии их число вырастет, ведь остальные места в правительственном аппарате пока остаются вакантными. Но уже сейчас картина ясна: Байден пытается возродить гендерную политику Обамы. Цифры говорит сами за себя: за восемь лет правления Обамы на должности кабинетного уровня (не считая чиновниц, временно исполняющих обязанности в том или ином ведомстве) было назначено 16 женщин. Для сравнения: за четыре года при Трампе места в кабинете президента получили семь женщин.

«Исключительно женщины»

В конце ноября стало известно о составе пресс-службы президента. Впервые в истории США отдел коммуникаций Белого дома будет состоять исключительно из женщин, объявила переходная команда Байдена. Почти все они — семь человек — уже были задействованы в деятельности предвыборного штаба Харрис и Байдена, за исключением Дженнифер Псаки, которая присоединилась к переходной команде избранного президента уже после выборов.

Многие имеют опыт работы в американском правительстве. Среди них — будущий директор по коммуникациям Кейт Бедингфилд: во времена Обамы она занимала аналогичную должность в пресс-службе вице-президента. Псаки, назначенная на должность пресс-секретаря Белого дома, была в составе президентской команды по коммуникациям в 2009-2012 годах, в 2013-2015 годах работала официальным представителем Государственного департамента США, после чего заняла позицию директора по коммуникациям в Белом доме. Эшли Этьен, будущая помощница по связям вице-президента, была специальным помощником президента и директором по коммуникациям в правительственном аппарате Обамы. Помощница по связям первой леди Элизабет Александер выполняла обязанности пресс-секретаря Байдена, когда он был вице-президентом.

Примечательно, что двое из семи сотрудников отдела коммуникаций — женщины афроамериканского происхождения: Симона Сандерс, которая станет пресс-секретарем вице-президента, и Карин Жан-Пьер. При этом Пили Тобар, будущий заместитель директора по коммуникациям в Белом доме и бывший директор по связям с испаноязычными СМИ лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, имеет латиноамериканские корни.

Ожидается, что женщинам достанутся главные руководящие места и в других ведомствах, в том числе в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (Рошель Валенски) и Совете экономических консультантов (Сесилия Роуз). Главой аппарата вице-президента станет Тина Флурной, занимавшая аналогичную должность в администрации Билла Клинтона, а юридическим консультантом президента — Дана Ремус, которая ранее работала в администрации Обамы. Сьюзан Райс, экс-советник Обамы по национальной безопасности и бывший постпред США в ООН, возможно, станет советником президента по внутренней политике.

Гендерный паритет

Байден демонстративно подчеркивает, что в его команде приоритет будет отдан женщинам, чтобы противопоставить себя Трампу, который, как принято считать в либеральных кругах, игнорировал гендерный паритет, назначая на ключевые позиции в своем кабинете преимущественно мужчин. Нюанс только в том, что в команде Трампа было немало женщин — да, меньше, чем у демократов, но больше, чем у предшественников-республиканцев.

В целом из 54 женщин, занимавших позиции кабинетного уровня за всю историю США, 31 была назначена демократами, 23 — республиканцами, согласно исследованию Центра по изучению прав американских женщин в политике Университета Ратгерса. При Трампе женщины занимали 26% мест в правительственном аппарате, а при Джордже Буше-младшем и вовсе от 19% до 24% в разные президентские сроки. Между тем при демократах с начала 1990-х годов гендерный паритет в правительстве почти соблюдался: с 1997 по 2001 год в аппарате Клинтона был 41% женщин, а в кабинете Обамы, с 2013 по 2017 год, — 35%.

Если говорить об общем количестве сотрудников женского пола, занимавших второстепенные или неруководящие позиции в администрациях президентов (заместители, советники руководителей, помощницы), то демократы в отличие от республиканцев почти достигали гендерного равенства. В 1993 году, в первые месяцы президентства Клинтона, 37% из 512 назначений приходилось на женщин, тогда как при Джордже Буше-младшем в аналогичной ситуации представительницы противоположного пола получили всего 26% из 264 мест. При Трампе, по разным подсчетам, женщинам отдавалось 22-27% позиций. В то же время при Обаме женщины получили 43% из почти 2,5 тысячи мест в правительстве, при этом в некоторых ведомствах, например в министерствах здравоохранения, образования и труда, количество женщин достигало 55-59%.

При Обаме соблюдался гендерный паритет и в федеральной судебной системе США: при нем 42% судей были женщинами. Для сравнения: в первые два года президентства Трампа этот показатель составлял 28%, при Клинтоне — 28%, при Джордже Буше-младшем — 22%, при Буше-старшем — 19%. Таким образом, Обама стал лидером среди демократов по числу назначений женщин в суды, а Трамп — среди республиканцев.

Гендерная преемственность

Байден, бывший вице-президент в администрации Обамы, возобновляет гендерную политику своего предшественника-демократа, помимо прочих внешнеполитических и внутриполитических ориентиров. Это называется преемственностью.

Однако Байден может пойти и дальше, и не исключено, что при нем количество женщин в президентской администрации побьет рекорды. Учитывая тот факт, что гендерный вопрос в США сегодня предельно идеологизирован, а давление со стороны коллег по партии — левых либералов, умеренных демократов и прогрессистов — велико, предстоящие четыре года можно действительно назвать большим шансом для женщин на восстановление прав в профессиональной политике.

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