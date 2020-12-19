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Минчане вышли с плакатами на Октябрьскую площадь, чтобы напомнить о подвиге смелых белорусов
Источник материала: Хартия'97
Минчане вышли с плакатами на Октябрьскую площадь, чтобы напомнить о подвиге смелых белорусов
Сегодня — 10-я годовщина Площади-2010.
Минчане пришли с плакатами на Октябрьскую площадь, чтобы напомнить о важной дате в истории Беларуси, сообщает телеграм-канал
«Ровно 10 лет назад смелые беларусы вышли на Октябрьскую площадь, чтобы отстоять свое право голоса», — заявили участники акции.
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Сегодня — 10-я годовщина Площади-2010.
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