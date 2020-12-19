Источник материала: Хартия'97

36-летняя кладовщица из Новогрудка покончила с собой из-за недостачи — хотя и была невиновна 19.12.2020, 10:27

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Иллюстрационное фото

На складе местного завода исчезли несколько тонн порошковой краски.

Кладовщица из Новогрудка покончила с собой из-за недостачи. Тело женщины обнаружили 15 декабря на складе местного завода газовой аппаратуры.

Ирине (имя изменено) было 36 лет. Она окончила Гродненский аграрный университет, после более 12 лет отработала на местном заводе кладовщицей.

Сейчас в Новогрудке ходят слухи, что женщина покончила жизнь самоубийством из-за проблем на работе.

Семья Ирины это подтверждает.

«То, что говорят — правда. У нее на складе появилась недостача: исчезли несколько тонн порошковой краски, кто-то из начальства стала угрожать ей криминалкой. Ирина оставила большую записку, где все подробно объясняет, — рассказал («Нашей Ниве» https://nn.by/?c=ar&i=265526&lang=ru) муж женщины. — Она объясняет, что проблема связана с нарушением техпроцессов. Есть документ, где сказано, что толщина краски на баллонах увеличена в разы. Слой краски на изделиях должен составлять 60-100 микрон. А на изделиях реально было 160-230 микрон. То есть вина на производстве, а не на складе. И за этот перерасход должны были отвечать абсолютно другие люди.

Жену дергали на той работе и на обеде, и гоняли на работу по выходным. Но она не хотела подставлять людей, которые работают, выходила.

А эту недостачу она сама и заметила. Начала выяснять причину — выяснилось, что был перерасход на производстве. Но стрелки перевели на склад.

Точнее я смогу сказать, когда перечитаю ее записи».

Муж работает дальнобойщиком, о смерти жены узнал в Воронеже — был в рейсе.

«Она мне ничего не говорила, все носила внутри, в себе. Если бы она хоть слово мне сказала о своих проблемах, то я гарантирую, что не позволил бы, чтобы это произошло, — сетует мужчина. — Сейчас я уже понимаю, что она боялась меня тревожить, чтобы я не нервничал в дороге. Но и понимаю, что были какие-то моменты, на которые нужно было обратить внимание. Банально маникюр: у нее всегда был аккуратный светлый маникюр, а тут за неделю ко всему она вдруг покрасила ногти в черный. Мне не понравилось, но я даже не успел поговорить с ней об этом: ехал из Европы на Россию, пытался заработать денег перед Новым годом, всей семье купить хорошие подарки… Заехал домой буквально на день и дальше поехал… Хотя надо было остановиться…»





У Ирины осталась несовершеннолетняя дочь.

«Жена в последнем письме просила вырастить дочь хорошим человеком», — говорит муж.

Похоронили Ирину 18 декабря.

«Следователи Новогрудского районного отдела Следственного комитета проводят проверку по факту смерти местной жительницы», — сообщили порталу «Онлайнер» в СК Гродненской области.

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