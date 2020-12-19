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Павел Усов: Глава КГБ, не желая того, оценил срок существования режима Лукашенко в 1,5-2 года

19.12.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"На большее у системы не хватит сил и ресурсов".



Глава КГБ Тертель, не желая того, оценил срок существования режима Лукашенко в 1,5-2 года, пишет политолог Павел Усов.
 
В принципе максимальный срок, архаических авторитаризмов, потерявших внутреннюю легитимность и перешедших на военное управление. На большее у системы не хватит сил и ресурсов.

Но за это время военная диктатура истощит не только собственные ресурсы, но и социально-экономические всей страны. Превратит ее в нечто похожее на Приднестровье.
 
 
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