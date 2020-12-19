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Врача, передавшего медицинские документы по Бондаренко, признали политзаключенным (видео)
Источник материала: Onliner
Белорусские правозащитники выступили с совместным заявлением по ситуации с арестом врача скорой медицинской помощи Артема Сорокина. Он находится под стражей в связи с уголовным делом за разглашение врачебной тайны относительно обстоятельств гибели жителя «площади Перемен» Романа Бондаренко. Правозащитники
В бумагах, которые Сорокин передал журналистке TUT.by Катерине Борисевич,
Сорокина впоследствии показывали по государственному телевидению, где он называл свой поступок необдуманным, признавал вину. «Единственное, чего хочу, — это вернуться в семью, к жене, детям, на любимую работу. Своим коллегам хочу сказать, чтобы не повторяли мои ошибки. Единственная помощь в данной ситуации от них — ребята, занимайтесь своим делом, своей работой. Не лезьте в политику», — говорил врач на камеру.
Правозащитники призвали освободить Сорокина и прекратить в его отношении уголовное преследование, а также начать эффективное и всестороннее расследование смерти Романа Бондаренко.
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Белорусские правозащитники выступили с совместным заявлением по ситуации с арестом врача скорой медицинской помощи Артема Сорокина. Он находится под стражей в...
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