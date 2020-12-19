Врача, передавшего медицинские документы по Бондаренко, признали политзаключенным (видео)

Источник материала: Onliner

Белорусские правозащитники выступили с совместным заявлением по ситуации с арестом врача скорой медицинской помощи Артема Сорокина. Он находится под стражей в связи с уголовным делом за разглашение врачебной тайны относительно обстоятельств гибели жителя «площади Перемен» Романа Бондаренко. Правозащитники считают дело в его отношении политически мотивированным, а самого врача — политзаключенным.

В бумагах, которые Сорокин передал журналистке TUT.by Катерине Борисевич, содержалась информация, опровергающая официальную позицию об алкогольном опьянении Бондаренко в день смерти. Генпрокуратура заявила, что «по результатам судебной химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь».

Сорокина впоследствии показывали по государственному телевидению, где он называл свой поступок необдуманным, признавал вину. «Единственное, чего хочу, — это вернуться в семью, к жене, детям, на любимую работу. Своим коллегам хочу сказать, чтобы не повторяли мои ошибки. Единственная помощь в данной ситуации от них — ребята, занимайтесь своим делом, своей работой. Не лезьте в политику», — говорил врач на камеру.

Правозащитники призвали освободить Сорокина и прекратить в его отношении уголовное преследование, а также начать эффективное и всестороннее расследование смерти Романа Бондаренко.