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Впервые в Беларуси женщина родила после пересадки поджелудочной железы и почки

19.12.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Впервые в Беларуси женщина родила после трансплантации комплекса «поджелудочная железа+почка», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Впервые в Беларуси женщина родила после пересадки поджелудочной железы и почки

Событие произошло несколько дней назад в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске — молодая женщина Марина, которой ранее трансплантировали комплекс «поджелудочная железа+почка», выносила и родила здорового малыша. В министерстве отметили, что молодая мама с пяти лет страдала тяжелым типом сахарного диабета.

Как рассказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, трансплантация девушке была сделана в 2015 году. Этот вид трансплантации является одним из самых редких в мире и выполняется только пациентам с 1-м типом сахарного диабета, осложненным почечной недостаточностью. Учитывая отрицательное влияние сахарного диабета и почечной недостаточности на жизненно важные органы, средняя продолжительность жизни пациентов на диализе составляет несколько лет. По его словам, успешная трансплантация почки и поджелудочной железы повышает продолжительность жизни таким пациентам на десятки лет. «С момента трансплантации женщина не нуждалась в инсулине, однако врачи были готовы ко всему, ведь случай в практике единичный», — сказал глава центра.

Директор РНПЦ «Мать и дитя» Сергей Васильев отметил, что, в связи с рекомендациями различных специалистов, в том числе и в связи с риском отслойки сетчатки, было принято решение провести операцию кесарева сечения. «В результате совместной командной работы мамы и медицинских специалистов двух центров на свет появился замечательный мальчик весом 2 кг. 680 г, ростом 48 см, 8/8 баллов по шкале Апгар. Сейчас и малыш и мама чувствуют себя удовлетворительно», — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые в Беларуси женщина родила после трансплантации комплекса «поджелудочная железа+почка», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
 
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