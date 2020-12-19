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Лондон присоединился к санкциям Евросоюза против Минска
19.12.2020 11:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
novostipmr.com
В санкционный список 18 декабря были добавлены 29 человек и 7 компаний, он соответствует тому, что опубликовал ЕС. Всего в британском списке 88 человек.
В документе отмечается, что подданные должны проверить, есть ли у них связи с попавшими в санкционный список людьми или компаниями, заморозить их счета, воздержаться от работы с активами.
Напомним, 17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него вошли 7 компаний и 29 человек, включая бизнесменов Николая Воробья и Александра Шакутина.
В МИД Беларуси назвали решение ЕС попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства и заявили, что Беларусь уже подготовила ответные меры.
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В санкционный список 18 декабря были добавлены 29 человек и 7 компаний, он соответствует тому, что опубликовал ЕС. Всего в британском списке 88 человек.
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