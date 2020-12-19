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По видео, на котором милиция издевается над задержанными, будет проведена проверка
19.12.2020 11:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
скриншот видео
По видео, снятому во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа и опубликованном BYPOL, Министерство внутренних дел проводит проверку.
Об этом рассказал
Инициатива BYPOL опубликовала на YouTube
В МВД заявили, что им известно об этом видео.
«По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы», — сообщил Юрий Назаренко.
Когда видео появилось в публичном пространстве, несколько человек
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По видео, снятому во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа и опубликованном BYPOL, Министерство внутренних дел проводит проверку.
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