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По видео, на котором милиция издевается над задержанными, будет проведена проверка

19.12.2020 11:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

скриншот видео

По видео, снятому во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа и опубликованном BYPOL, Министерство внутренних дел проводит проверку.

Об этом рассказал TUT.BY первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко во время прямой телефонной линии.

Инициатива BYPOL опубликовала на YouTube видео с кадрами происходящего во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа. В помещении, похожем на спортзал, находится много людей, некоторые лежат на полу, кто-то сидит на коленях или стоит вдоль стены, с руками, зафиксированными за спиной. Во время допроса одного из них бьют под дых и по почкам после того, как он медлит с ответом. На заднем плане также видно, как лежащего на полу человека бьют дубинкой.

В МВД заявили, что им известно об этом видео.

«По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы», — сообщил Юрий Назаренко.

Когда видео появилось в публичном пространстве, несколько человек узнали на нем себя. Они утверждают, что показанное в нем — правда.

 
Теги: Минск
 
 
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По видео, снятому во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа и опубликованном BYPOL, Министерство внутренних дел проводит проверку.
 
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