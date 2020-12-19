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В Борисове на переходе УАЗ насмерть сбил пенсионерку
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами автомобиля в Борисове. Об этом
Авария произошла 18 декабря, около 18.00. По предварительной информации, 22-летний водитель УАЗа ехал по улице Демина и сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Авария произошла 18 декабря, около 18.00, на улице Демина.
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