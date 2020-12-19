В Борисове на переходе УАЗ насмерть сбил пенсионерку

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля в Борисове. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 18 декабря, около 18.00. По предварительной информации, 22-летний водитель УАЗа ехал по улице Демина и сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.