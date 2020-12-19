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Трио моделей Peugeot, Citroen и Opel победили в конкурсе «Международный фургон года 2021»

19.12.2020 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выпускаемые концерном PSA электрические коммерческие автомобили были удостоены главной награды конкурса «Международный фургон года 2021» (International Van of the Year, IVOTY).


Это самая престижная награда в индустрии легких коммерческих автомобилей, которая в этом году отмечает свое 30-летие. Большинство голосов членов жюри IVOTY получили три родственных фургона созданных на платформе EMP2 — это Citroen e-Jumpy, Peugeot e-Expert и Opel Vivaro-e, одержавшие победу с результатом в 131 балл. Напомним, что эти фургоны унифицированы по технике и оснащаются 136-сильным электродвигателем и двумя вариантами батареи — емкостью 50 или 75 кВтч (в последнем случае паспортный пробег на одной зарядке по циклу WLTP достигает 330 км).


В тройку призеров попали также две модели Mercedes — электрический фургон eSprinter и Vito, на счету которых 55 и 36 баллов соответственно.


Ежегодное голосование конкурса IVOTY проводится при участии независимого жюри, состоящего из 24 профессиональных журналистов из Европы и России. С полным списком участников конкурса можно ознакомиться здесь.

 
 
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Выпускаемые концерном PSA электрические коммерческие автомобили были удостоены главной награды конкурса «Международный фургон года 2021».
 
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