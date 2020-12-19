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Трио моделей Peugeot, Citroen и Opel победили в конкурсе «Международный фургон года 2021»
Источник материала: Tut.by
Выпускаемые концерном PSA электрические коммерческие автомобили были удостоены главной награды конкурса «Международный фургон года 2021» (International Van of the Year, IVOTY).
Это самая престижная награда в индустрии легких коммерческих автомобилей, которая в этом году отмечает свое 30-летие. Большинство голосов членов жюри IVOTY получили три родственных фургона созданных на платформе EMP2 — это
В тройку призеров попали также две модели Mercedes — электрический фургон eSprinter и Vito, на счету которых 55 и 36 баллов соответственно.
Ежегодное голосование конкурса IVOTY проводится при участии независимого жюри, состоящего из 24 профессиональных журналистов из Европы и России. С полным списком участников конкурса можно ознакомиться
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Выпускаемые концерном PSA электрические коммерческие автомобили были удостоены главной награды конкурса «Международный фургон года 2021».
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