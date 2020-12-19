В Минске микроавтобус сбил мужчину, который перебегал дорогу вне перехода. Видео наезда

Источник материала: Tut.by

Пешеход получил травмы в аварии, которая произошла утром 19 декабря в Минске, сообщили в ГАИ.

По информации инспекторов, водитель Ford ехал по местному проезду улицы Илимской со стороны дома № 1 в направлении МКАД и сбил 56-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.





В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.