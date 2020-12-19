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Алексей Кудин: «Для того, чтобы я смог рассказать про этот беспредел, мне пришлось уехать из Беларуси в багажнике»
Источник материала: Партизан
Белорусский боец Алексей Кудин в комментариях в одном из постов Instagram рассказал о том, как уехал из страны.
«Для того, чтобы я смог рассказать про этот беспредел, мне пришлось уехать из страны в багажнике и оставить свою семью одних. Я почти четыре месяца молчал. И теперь, считаю, могу поведать правду, будучи в безопасности. Благодарю за внимание», – написал Кудин.
Напомним, Кудин был задержан в Молодечно в ходе протестов. Его обвиняют в избиении сотрудника милиции, оказании сопротивления (статья 363 УК). Ранее спортсмена уже судили за нарушение статьи 23.34 КоАП. Тогда молодечненский суд дал Кудину штраф в размере 25 базовых величин (637 руб.).
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Алексей Кудин: «Для того, чтобы я смог рассказать про этот беспредел, мне пришлось уехать из Беларуси в багажнике»
Белорусский боец Алексей Кудин в комментариях в одном из постов Instagram рассказал о том, как уехал из страны.
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