ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Алексей Кудин: «Для того, чтобы я смог рассказать про этот беспредел, мне пришлось уехать из Беларуси в багажнике»

19.12.2020 12:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский боец Алексей Кудин в комментариях в одном из постов Instagram рассказал о том, как уехал из страны.



«Для того, чтобы я смог рассказать про этот беспредел, мне пришлось уехать из страны в багажнике и оставить свою семью одних. Я почти четыре месяца молчал. И теперь, считаю, могу поведать правду, будучи в безопасности. Благодарю за внимание», – написал Кудин.

Напомним, Кудин был задержан в Молодечно в ходе протестов. Его обвиняют в избиении сотрудника милиции, оказании сопротивления (статья 363 УК). Ранее спортсмена уже судили за нарушение статьи 23.34 КоАП. Тогда молодечненский суд дал Кудину штраф в размере 25 базовых величин (637 руб.).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский боец Алексей Кудин в комментариях в одном из постов Instagram рассказал о том, как уехал из страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трио моделей Peugeot, Citroen и Opel победили в конкурсе «Международный фургон года 2021»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика