Алексей Кудин: «Для того, чтобы я смог рассказать про этот беспредел, мне пришлось уехать из Беларуси в багажнике»









«Для того, чтобы я смог рассказать про этот беспредел, мне пришлось уехать из страны в багажнике и оставить свою семью одних. Я почти четыре месяца молчал. И теперь, считаю, могу поведать правду, будучи в безопасности. Благодарю за внимание», – написал Кудин.





Напомним, Кудин был задержан в Молодечно в ходе протестов. Его обвиняют в избиении сотрудника милиции, оказании сопротивления (статья 363 УК). Ранее спортсмена уже судили за нарушение статьи 23.34 КоАП. Тогда молодечненский суд дал Кудину штраф в размере 25 базовых величин (637 руб.).