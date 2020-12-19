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Сегодня Николая Чудотворца

19.12.2020 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все знают: если дед Мороз выходит из леса, то святой Николай непременно спускается прямо с небес, поэтому встречаем сегодня святого Николая Угодника.



Наши предки когда-то говорили: «он второй после Бога заступник на земле», «Попроси Николая, а он скажет Спасу». Практически в каждом украинском доме была икона святого Угодника.

На Николая было принято рассчитываться с долгами, а также дарить  детям подарки, которые клали под подушку ночью. На Тернопольщине к празднику святого Николая выпекали обрядовое печенье - николайчики. В этот день люди хоть и праздновали, но не забывали предусматривать погоду: «Когда упадет большой иней, то будет хорошим урожай хлеба; коль мороз, то к щедрым хлебам и уражаю на овощи». Поэтому и говорили: «Хвали зиму после Николая!», «Каков день на Николая зимнего, таков и на Николая летнего» (22 мая); «Варвара постелет, Савва погладит, а Николай стукнет», «Варвара показывает дорогу, Савва мосты мостит, а Николай пригвоздит». Правда, на Николая было и одно предостережение: «Что наковал, то и промыколыв» - то есть спустил все, что нажил в течение года.
 
 
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Все знают: если дед Мороз выходит из леса, то святой Николай непременно спускается прямо с небес, поэтому встречаем сегодня святого Николая Угодника.
 
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