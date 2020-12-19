Источник материала: Хартия'97

«Сила — в чести и отваге»: капитан пограничных войск Александр Васько перешел на сторону народа 19.12.2020, 12:18

Офицер записал видеообращение, объясняющее его выбор.

Капитан пограничных войск Александр Васько из в/ч 2141 выразил негодование действиями силовиков во время разгонов мирных шествий. Офицер заявил, что он выбрал сторону народа, сообщает телеграм-канал «Гонар Айчыны» .

«Сила не в оружии, не в тюрьмах и не в автозаках. Все знают, что сила в правде, а еще в чести и отваге, мужестве и доблести. В том, чтобы стрелять в безоружных людей — нет чести», — сказал офицер в видеообращении к белорусам.

Напомним, что уже более 400 силовиков подписались за новые выборы и против насилия над мирными белорусами.

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