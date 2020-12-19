ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Сила — в чести и отваге»: капитан пограничных войск Александр Васько перешел на сторону народа

19.12.2020 12:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Сила — в чести и отваге»: капитан пограничных войск Александр Васько перешел на сторону народа

  • 19.12.2020, 12:18
«Сила — в чести и отваге»: капитан пограничных войск Александр Васько перешел на сторону народа

Офицер записал видеообращение, объясняющее его выбор.

Капитан пограничных войск Александр Васько из в/ч 2141 выразил негодование действиями силовиков во время разгонов мирных шествий. Офицер заявил, что он выбрал сторону народа, сообщает телеграм-канал «Гонар Айчыны».

«Сила не в оружии, не в тюрьмах и не в автозаках. Все знают, что сила в правде, а еще в чести и отваге, мужестве и доблести. В том, чтобы стрелять в безоружных людей — нет чести», — сказал офицер в видеообращении к белорусам.

Напомним, что уже более 400 силовиков подписались за новые выборы и против насилия над мирными белорусами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Большому брату» плохо: за что Synesis попали под европейские санкции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика