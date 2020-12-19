Источник материала: Хартия'97

«Большому брату» плохо: за что Synesis попали под европейские санкции 19.12.2020, 12:09

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ЕС впервые наказал IT-компанию за поддержку режима Лукашенко.

Белорусская фирма Synesis стала первой IT-компанией, попавшей под европейские санкции. Аргументы Совета ЕС таковы: компания предоставила властям платформу для видеонаблюдения, которая позволяет распознавать лица. Еврочиновники уверены, что, поддерживая режим Лукашенко, Synesis извлекает выгоду, сообщает euroradio.fm .

В самом Synesis уже заявили, что планирует оспаривать включение в "черный список". Компания считает, что для этого "нет никаких юридических или рациональных оснований".

Чем занимается компания Synesis и действительно ли она помогает идентифицировать протестующих?

Сменить гражданство ради тендеров

Сооснователя — и самое медийное лицо Synesis — зовут Александр Шатров. В Беларусь он приехал из России. Еще о нем известно, что его отец когда-то работал в КГБ СССР.

Свою компанию в Беларуси Шатров, заинтересованный условиями для ведения IT-бизнеса в стране, зарегистрировал в 2007-м. Сначала она занималась разработкой ПО на заказ, а к 2014-му сконцентрировалась на собственных продуктах. Вскоре это привело Synesis к крупному госзаказу.

Сохранявший российское гражданство Шатров был вынужден его поменять в 2018-м — ради работы с властями. Вот как он объяснял это в интервью Dev.by:

— Это была одна из линий защиты. Мы планировали участвовать в тендере, чтобы стать оператором системы мониторинга общественной безопасности. И мы посчитали, что это может быть одним из рисков, когда наши потенциальные конкуренты могут использовать факт моего российского гражданства, чтобы сказать: "Как же так, компания, которая будет оператором республиканской системы мониторинга в Республике Беларусь, владеется, хотя бы частично, не гражданами Беларуси?"

Большой брат следит

Тот самый тендер, ради которого Шатров сменил гражданство, проводился на право стать техническим оператором республиканской системы мониторинга. Созданная по указу Лукашенко, эта система планировалась как "большой брат" по-белорусски. Вот что говорил об этом сам Лукашенко:

— Подобную систему [видеомониторинга. — Еврорадио], которая у нас существует, нужно не просто модернизировать, а довести до современного уровня, чтобы мы могли получить от нее максимальную отдачу. Последние события как раз свидетельствуют, что нам бы пригодилась такая система.

Конкретнее о "последних событиях" Лукашенко не говорил, но сказано это было через два дня после Дня воли – 2017, который был жестко подавлен.

Создание системы предполагало не только установку большего числа камер наружного наблюдения, но и объединение их в одну сеть, и внедрение ПО для анализа данных. Роль технического оператора тут нельзя недооценивать. Ведь одно дело — развешивать камеры по всем углам, а другое — заставить систему работать.

Уже в 2018-м был проведен тендер по лоту "Выбор технического оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности". Де-юре это был открытый конкурс, поэтому без заявленной стоимости. Победила фирма "24х7 Паноптес" — это "дочка" Synesis, занятая разработкой флагманского продукта под названием Kipod. То есть той самой системы видеонаблюдения и распознавания лиц.

К 2021 году к Kipod планируется подключить 13 тысяч камер по всей Беларуси. В августе 2019-го заявлялось про две тысячи камер, преимущественно в столице.

— Программа может идентифицировать лицо на изображении и распознать его на основе информации из базы данных, — рассказывает "Беларусь сегодня" директор "24х7 Паноптес" Алексей Кныш. К слову, он более 20 лет работал в правоохранительных органах.

Подробно говорил о возможностях системы в эфире СТВ и руководитель разработки продукта Александр Казак.

— Получается, что с одной и той же картинки мы хотим и зафиксировать нарушения, и найти транспортное средство, распознать номер транспортного средства, и найти автомобиль либо человека по цвету или по образу. То есть не только по лицу, но еще по каким-то другим признакам, будь то верхняя одежда, например, либо какие-то аксессуары: сумка, багаж и так далее.

Описание идеально подходит для того, чтобы идентифицировать протестующих. Но Synesis активно это опровергает.

"Ни копейки»

Рассказывая, что будет оспаривать включение в санкционный список, в Synesis особо отметили, что технология распознавания лиц никогда не использовалась и фактически не может быть использована для установки участников антиправительственных протестов в Минске или деятелей белорусской оппозиции.

— Платформа Kipod предназначена для обнаружения заранее идентифицированных лиц, загруженных в базу данных (разыскиваемых преступников, пропавших без вести, включая пропавших без вести детей и т. д.), но не способна идентифицировать людей по записям.

А теперь переводим на более простой язык: система может распознать любого человека из специальной базы. А вот кто там окажется: пропавший без вести, преступник или "гражданин деструктивных взглядов", — зависит от МВД.

Как аргумент в компании пытаются использовать и то, что они "никогда не получали платежей от Министерства внутренних дел Беларуси или каких-либо белорусских правоохранительных органов". Однако очевидно, что техническим оператором системы мониторинга Synesis стала не ради благотворительности. Хотя следует отметить, что в тендере на выбор техоператора нет информации о вознаграждении.

Зато известны тарифы для тех, кто подключает свои камеры видеонаблюдения к Kipod. Их утверждает Совмин. Там, можно сказать, абонентская плата. Например, только за хранение информации — больше 100 рублей.

Чем больше камер подключено к системе — тем больше выручка. Очень удобно: получаешь деньги благодаря МВД, но не от МВД, а только от хозяйствующих субъектов.

Почему Synesis так волнуется из-за санкций

Попадание в санкционный список гипотетически может серьезно ударить по Synesis. Да, в основном компания поставляет продукты для Беларуси и России, но есть бизнес-интересы и на Западе.

Так, у компании есть своя фирма в США. Осенью 2019-го было заявлено об открытии офиса продаж в Кремниевой долине, причем продавать хотели именно Kipod. В том же году Synesis заявила о выходе на европейский рынок при поддержке корпорации Intel.

После попадания под европейские санкции о сотрудничестве с международными корпорациями можно забыть, как и о зарубежных продажах. Под вопросом и работающие в США сотрудники, ведь в случае блокировки счетов деятельность филиала будет приостановлена.

Это касается не только головной компании, но и центров разработки, зарегистрированных в России. Впрочем, самой "24х7 Паноптес" в санкционном списке нет — только головная компания. Будут ли санкции распространятся на все проекты корпорации Шатрова — пока вопрос.

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