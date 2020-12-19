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Правозащитники признали доктора Сорокина политзаключенным
Источник материала: Хартия'97
Правозащитники признали доктора Сорокина политзаключенным
Белорусы требуют освободить врача, опровергшего ложь властей о Романе Бондаренко.
Белорусские правозащитники признали врача Минской больницы скорой помощи доктора Артема Сорокина политзаключенным.
Текст заявления правозащитников опубликовал сайт
— 19 ноября 2020 г. по инициативе Генеральной прокуратуры были арестованы и помещены под стражу журналистка tut.by Катерина Борисевич и врач больницы скорой помощи Артем Сорокин. Позже им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса Беларуси за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, в связи с публикацией медицинских документов, касающихся умершего от травм Романа Бондаренко.
Информация, содержащаяся в этих документах, опровергает заявления официальных лиц о том, что Роман Бондаренко был пьян в момент избиения, после которого он был доставлен в отделение милиции. При этом близкие родственники Бондаренко не считают себя потерпевшими из-за их опубликования и подтверждают их подлинность.
Таким образом, разглашение сведений медицинского характера было направлено на защиту репутации умершего Романа Бондаренко и опровержение недостоверной информации о действиях представителей органов власти, которые могли повлечь смерть человека.
Согласно международным стандартам в области прав человека, информаторы (разоблачители) и журналисты, сообщающие публично конфиденциальные сведения, раскрытие которых может привести к эффективному выявлению и расследованию преступлений, действуют в интересах общества и должны быть защищены от ответственности. Насколько нам известно, уголовное расследование гибели Романа Бондаренко не проводится.
24 ноября 2020 г. международная правозащитная организация «Amnesty International» признала журналистку Катерину Борисевич и врача Артема Сорокина узниками совести, поскольку они подвергаются уголовному преследованию и содержатся в заключении просто за осуществление своего права на свободу выражения мнения.
Мы, представители белорусских правозащитных организаций, разделяя мнение наших международных коллег, также считаем, что в уголовном преследовании Артема Сорокина имеется явный политический мотив со стороны властей Республики Беларусь, соответственно уголовное преследование является политически мотивированным, а сам Артем Сорокин - политическим заключенным.
В связи с этим, в соответствии с п. 3.1(а) Руководства по определению понятия «политический заключенный», мы требуем:
немедленно освободить и прекратить уголовное преследование Артема Сорокина как лица, которое реализовало свое право на свободу выражение мнения путем распространения информации в общественных интересах;
начать эффективное и беспристрастное расследование смерти Романа Бондаренко.
Правозащитный центр «Весна»;
РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет»;
Белорусский документационный центр;
Простое общество «Инициатива FORB»;
Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;
Белорусский ПЕН-центр;
ОО «Белорусская ассоциация журналистов».
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Белорусы требуют освободить врача, опровергшего ложь властей о Романе Бондаренко.
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