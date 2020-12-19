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Белорусы Москвы: Просто выходи гулять!

19.12.2020 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Москвы: Просто выходи гулять!

  • 19.12.2020, 11:38
  • 1,148
Белорусы Москвы: Просто выходи гулять!

Участники акции возле посольства Беларуси обратились к землякам.

Белорусы Москвы вышли на традиционную акцию возле посольства нашей страны и обратились к землякам:

«Просто выходи гулять! Сегодня, завтра, сколько потребуется! Пусть выходят беларусы, которые хотят жить, а не выживать, в стране свободной, а не рабской. В стране цветущей, а не превращающейся в закаменелый венок. В стране, в которую влюблен не «па прыказу»!

Ваши навсегда - белорусы Москвы!».

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Участники акции возле посольства Беларуси обратились к землякам.
 
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