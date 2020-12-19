|
Белорусы Москвы: Просто выходи гулять!
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Москвы: Просто выходи гулять!
Участники акции возле посольства Беларуси обратились к землякам.
Белорусы Москвы вышли на традиционную акцию возле посольства нашей страны и обратились к землякам:
«Просто выходи гулять! Сегодня, завтра, сколько потребуется! Пусть выходят беларусы, которые хотят жить, а не выживать, в стране свободной, а не рабской. В стране цветущей, а не превращающейся в закаменелый венок. В стране, в которую влюблен не «па прыказу»!
Ваши навсегда - белорусы Москвы!».
Видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники акции возле посольства Беларуси обратились к землякам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)