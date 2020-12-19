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«У руководства ЕС были все кейсы, которыми можно было нанести серьезный удар и по коррупции в Беларуси, и по тем коррупционным схемам, которые использует Лукашенко, и за счет чего содержится вся его многочисленная семья, — отметил Николай Халезин. — Но Евросоюз этого не сделал. И не сделал он этого в очень странных обстоятельствах.



Например, один из бизнесменов [Алексей Олексин] был удален из списка, уже будучи внесенным туда. Он был вычеркнут оттуда шариковой ручкой. Это были распечатанные тексты санкционных списков. И он просто был оттуда кем-то вычеркнут в последнюю секунду.



Это [кто и зачем вычеркнул Олексина] мы сейчас и выясняем. Нам это очень хочется знать, очень. Потому что нам нужно понять, кто на сегодняшний день в Евросоюзе агент влияния от имени Александра Лукашенко и Владимира Путина».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ЕС ищут агента, который спасает от санкций бизнесменов, помогающих режиму Лукашенко У руководства ЕС были все кейсы, которыми можно было нанести удар и по коррупции.

Новые санкции Евросоюза против беларуских чиновников, бизнесменов и компаний были окончательно утверждены вчера, 17 декабря. Под ограничения попали 29 физ- и семь физлиц. Санкции предусматривают запрет на въезд и арест активов на территории ЕС.Журналистам известно, что еще как минимум одному бизнесмену, за исключением, удалось избежать попадания в санкционный список Евросоюза. Это владелец «Санта Бремор». Он якобы доказал властям Исландии, что удар по его бизнесу нанесет вред и самой Исландии, и власти этой страны повлияли на итоговое решение ЕС.