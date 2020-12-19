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В ЕС ищут агента, который спасает от санкций бизнесменов, помогающих режиму Лукашенко

19.12.2020 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В ЕС ищут агента, который спасает от санкций бизнесменов, помогающих режиму Лукашенко
Иллюстративное фото
Руководитель Беларуского свободного театра Николай Халезин дал короткое интервью «Настоящему Времени». Рассказал о том, почему считает принятый Евросоюзом новый пакет санкций по Беларуси «плевком в лицо беларусов», и о поиске человека, из-за которого в черном списке ЕС не оказалось бизнесмена, в числе прочих помогающего выживать режиму Лукашенко.

«У руководства ЕС были все кейсы, которыми можно было нанести серьезный удар и по коррупции в Беларуси, и по тем коррупционным схемам, которые использует Лукашенко, и за счет чего содержится вся его многочисленная семья, — отметил Николай Халезин. — Но Евросоюз этого не сделал. И не сделал он этого в очень странных обстоятельствах.

Например, один из бизнесменов [Алексей Олексин] был удален из списка, уже будучи внесенным туда. Он был вычеркнут оттуда шариковой ручкой. Это были распечатанные тексты санкционных списков. И он просто был оттуда кем-то вычеркнут в последнюю секунду.

Это [кто и зачем вычеркнул Олексина] мы сейчас и выясняем. Нам это очень хочется знать, очень. Потому что нам нужно понять, кто на сегодняшний день в Евросоюзе агент влияния от имени Александра Лукашенко и Владимира Путина».


Новые санкции Евросоюза против беларуских чиновников, бизнесменов и компаний были окончательно утверждены вчера, 17 декабря. Под ограничения попали 29 физ- и семь физлиц. Санкции предусматривают запрет на въезд и арест активов на территории ЕС.

Журналистам известно, что еще как минимум одному бизнесмену, за исключением Алексея Олексина, удалось избежать попадания в санкционный список Евросоюза. Это владелец «Санта Бремор» Александр Мошенский. Он якобы доказал властям Исландии, что удар по его бизнесу нанесет вред и самой Исландии, и власти этой страны повлияли на итоговое решение ЕС.
 
 
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У руководства ЕС были все кейсы, которыми можно было нанести удар и по коррупции.
 
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