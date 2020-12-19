«Саня шаг за шагом прогибается под Путина»

Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«Юго-запад в четверг вышел нагло. Колонна, скандируя «Лукашенко в автозак», прошла прямо возле Следственного комитета. Сотрудники СК офигели, выбежали из здания и судорожно лепетали что-то в телефон. Потом по району летали машинки. Но колонна уже была далеко».

«Жаловались, что три месяца живут в казармах и не видят дома и семей… Они уверены, что нас меньшинство, что Лукашенко победил, правда, оплата, по их версии, у нас упала. Раньше называли сумму в 50 долларов. Эти пытались меня убедить, что мы, архитекторы, бизнесмены, айтишники и другие успешные люди, выходим за 20 рублей!.. Единственное, они задумались, когда я упомянул о диалоге. Согласились, что мы люди одной страны и нам надо договариваться. Однако, видно, о диалоге у нас разные представления. Но абсолютно очевидно, все они очень уставшие. Об этом говорили и военные конвоиры, которые вообще к нам на «вы» обращались, и те же омоновцы, и надзиратели, у которых рабочая вахта длится несколько недель, и милиционеры».

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