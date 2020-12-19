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«Саня шаг за шагом прогибается под Путина»
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
Начну с эксклюзива: подписчица прислала описание наглого и целенаправленного районного марша, пишет сценарист, драматург и писатель Андрей Жвалевский.
Публикую с ее разрешения:
«Юго-запад в четверг вышел нагло. Колонна, скандируя «Лукашенко в автозак», прошла прямо возле Следственного комитета. Сотрудники СК офигели, выбежали из здания и судорожно лепетали что-то в телефон. Потом по району летали машинки. Но колонна уже была далеко».
Просто образец для проведения протестных акций. Максимум эффекта, прямое воздействие на «правоохранителей» — и никаких потерь.
Почему важно воздействовать напрямую на людей в погонах? Все чаще появляются свидетельства того, что они не просто устали, а психологически вымотаны. Вот заметки очевидца:
«Жаловались, что три месяца живут в казармах и не видят дома и семей… Они уверены, что нас меньшинство, что Лукашенко победил, правда, оплата, по их версии, у нас упала. Раньше называли сумму в 50 долларов. Эти пытались меня убедить, что мы, архитекторы, бизнесмены, айтишники и другие успешные люди, выходим за 20 рублей!.. Единственное, они задумались, когда я упомянул о диалоге. Согласились, что мы люди одной страны и нам надо договариваться. Однако, видно, о диалоге у нас разные представления. Но абсолютно очевидно, все они очень уставшие. Об этом говорили и военные конвоиры, которые вообще к нам на «вы» обращались, и те же омоновцы, и надзиратели, у которых рабочая вахта длится несколько недель, и милиционеры».
Да и открытое письмо силовиков за перемены, если верить By_Pol, подписало уже больше 400 человек. Напомню, что его опубликуют, как только количество подписей достигнет тысячи. О том, что силовой блок Беларуси начал терять монолитность, пишет и американский журнал Foreign Policy.
Поэтому — выполняем завет товарища Ленина… простите, Маши Колесниковой: «Долбить, долбить, долбить!».
Всех всполошило соглашение между беларусским МВД и Росгвардией. Документ подписан еще в ноябре, опубликовали сейчас. Это договор о взаимопомощи, который позволяет России без проблем ввести свои «силы охрана порядка» на территорию Беларуси в случае необходимости. Не понимаю, почему такой шум. Путин был готов ввести своих силовиков в августе без всяких соглашений. То есть соглашение ничего не меняет принципиально. Разве что показывает, как Саня шаг за шагом прогибается под Путина по мелочам. От себя добавлю: бывший скорее удавится, чем позволит Кремлю непосредственно контролировать страну, которую считает своей.
МТЗ стремительно распродает трактора со своих затоваренных складов. Но радоваться рано: продажи раздуваются искусственно — упрощенно говоря, «государство» само себе одалживает деньги, чтобы на них раскупить товар. У «государства» нет другого выхода, кроме как имитировать распродажу. Уже начались банкротства машиностроительных предприятий — например, витебского станкостроительного завода «ВИЗАС».
Палата представителей приняла проект госбюджета на 2021 год. Там много показательного: например, заложены расходы на новые выборы. Ну-ну… На оборону расходы вырастут на 143 миллионов рублей, на Вооруженные силы — на 132 миллиона, на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности — на 293 миллиона. На физкультуру, спорт, культуру и СМИ расходы не увеличат, заложены все те же 508,27 млн рублей. Из них 156 млн — на государственные «сми». Зато почти на полмиллиона увеличат поддержку БРСМ (как же так? Это же общественная организация! Почему ее поддерживают из бюджета?!)
Павел Латушко и его команда решили взяться за фальсификаторов выборов. Уже заявили, что есть 40 000 членов избирательных комиссий, которые могут быть к этому причастны. Всех проверят, учтут и подготовят материалы для передачи в суд.
Сливы становятся все более информативными. Вот тут https://omon.wtf/.../oblizyvay-palku-slili-video-kak... можно увидеть, как обращались с задержанными во Фрунзенском РУВД Минска. Что там нам рассказывали про «самый гуманный ОМОН в мире»?
Надеюсь, это как-то подтолкнет Запад к более эффективным санкциям. А пока к третьему санкционному пакету ЕС присоединилась Великобритания. Думаю, на этом дело не кончится.
МИД Беларуси, кстати, очень эмоционально отреагировал на новые санкции. Обзывался, грозил «чувствительными ответными мерами». Прям интересно…
21-23 декабря Светлана Тихановская отправится в Испанию. Пообщается с главой правительства Испании Педро Санчесом, Министром иностранных дел Аранчей Гонсалес Лайей, проведет встречи в испанском Парламенте и встретится с местной диаспорой.
Все это прекрасно, но главное происходит внутри Беларуси. Акции становятся все веселее и наглее (и целеустремленнее, да). Девушки в красно-белом сегодня катались в транспорте и нагло читали подрывную литературу.
Студенты МГЛУ вечером целеустремленно маршировали по центру города. Другие беларусы провели акцию поддержки честных спортсменов у Дворца спорта. Несмотря на статус гетто, Новая Боровая отправилась с подарками и бело-красно-белыми флагами в гости к району Лебяжий. По Западу прошлась группа жителей Кунцевщины, Домбровки, Каменной Горки и собственно Вольного Запада. Да и у меня под балконом целеустремленные элементы только что скандировали «Жыве Беларусь!».
Все время забываю написать о регионах, простите: в пятницу отличились Логойск, Борисов, Вилейка, Витебск, Заславль… И много кто еще, кого не успел отследить.
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«Согласились, что мы люди одной страны и нам надо договариваться...»
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