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По видео, на котором милиция издевается над задержанными, будет проведена проверка
Источник материала: Партизан
Об этом рассказал
Инициатива BYPOL опубликовала на YouTube видео с кадрами происходящего во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа. В помещении, похожем на спортзал, находится много людей, некоторые лежат на полу, кто-то сидит на коленях или стоит вдоль стены, с руками, зафиксированными за спиной. Во время допроса одного из них бьют под дых и по почкам после того, как он медлит с ответом. На заднем плане также видно, как лежащего на полу человека бьют дубинкой.
В МВД заявили, что им известно об этом видео.
«По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы», — сообщил Юрий Назаренко.
Когда видео появилось в публичном пространстве, несколько человек узнали на нем себя. Они утверждают, что показанное в нем — правда.
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Об этом рассказал TUT.BY первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко во время прямой телефонной линии.
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