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Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео

19.12.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самолет белорусского грузоперевозчика Rada Airlines подрезал верхушки деревьев в процессе взлета. Произошедшее попало на видео, запись опубликовала газета Daily Mail.


На размещенных в сети кадрах видно, как лайнер медленно набирает скорость, отрывается от земли и, недостаточно высоко поднявшись, подрезает деревья и кустарники, растущие неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

Как уточняет портал, инцидент произошел в июле текущего года на летном поле аэропорта Ниш в Сербии с воздушным судном Ил-62, однако видеозапись случившегося появилась только сейчас.

16 декабря сообщалось, что самолет авиакомпании Windrose устроил «фейерверк» во время вылета из аэропорта Украины и попал на видео. На размещенном в сети ролике было видно, как лопасти турбовинтового двигателя на правом крыле начинают искриться. При этом очевидец, снимавший происходящее на телефон, предлагал сказать об этом экипажу.
 
 
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Самолет белорусского грузоперевозчика Rada Airlines подрезал верхушки деревьев в процессе взлета. Произошедшее попало на видео, запись опубликовала газета Daily Mail.
 
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