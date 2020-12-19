







По информации издания, ему предъявили обвинения в изнасилованиях, сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Сейчас он задержан для допроса на 96 часов.





Брюнеля, которого называют человеком, открывшим миру Шэрон Стоун и Монику Беллуччи, считают причастным к подбору молодых девушек для американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Последний покончил с собой после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в 2019 году. При этом и самого владельца модельного агентства MC2 Model Management в разное время обвиняли в аналогичных преступлениях.





Bloomberg также пишет, что в ожидании суда в нью-йоркской тюрьме находится Гилейн Максвелл — британская светская львица и подруга Джеффри Эпштейна. По версии следствия, она искала девочек и склоняла к интиму с ним и его друзьями.В Париже задержали главу модельного агентства, который открыл миру Шэрон Стоун и Монику Беллуччи