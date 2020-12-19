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В Париже задержали главу модельного агентства, который открыл миру Шэрон Стоун и Монику Беллуччи

19.12.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французская полиция задержала в парижском аэропорту 74-летнего владельца модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные прокуратуры Парижа.



По информации издания, ему предъявили обвинения в изнасилованиях, сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Сейчас он задержан для допроса на 96 часов.

Брюнеля, которого называют человеком, открывшим миру Шэрон Стоун и Монику Беллуччи, считают причастным к подбору молодых девушек для американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Последний покончил с собой после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в 2019 году. При этом и самого владельца модельного агентства MC2 Model Management в разное время обвиняли в аналогичных преступлениях.

Bloomberg также пишет, что в ожидании суда в нью-йоркской тюрьме находится Гилейн Максвелл — британская светская львица и подруга Джеффри Эпштейна. По версии следствия, она искала девочек и склоняла к интиму с ним и его друзьями.В Париже задержали главу модельного агентства, который открыл миру Шэрон Стоун и Монику Беллуччи
 
 
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Французская полиция задержала в парижском аэропорту 74-летнего владельца модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на...
 
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