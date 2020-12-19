ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наталья Батракова рассказала о своем брате из Осиповичей, который умер после ИВС

19.12.2020 12:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Умерший после ИВС мужчина оказался двоюродным братом известной писательницы Натальи Батраковой.



Щетинко Сергей Борисович (30.03.1963. — 11.12.2020).

... Учились в одной школе, жили на соседних улицах в Белыничах. В детстве, я радовалась, что у меня есть старший брат, пусть и двоюродный. Дальше общались реже: он с семьей — в Осиповичах, я — в Минске. До августа этого года…

Теперь у меня нет старшего брата. Да, этот он, начиная с мая, ходил на все акции, участвовал во флэш-мобах и т.д. Да это его задержали вместе с женой (ей — штраф, ему — 10 суток), заразили covid в ИВС Осиповичи, не госпитализировали, собирались закрыть больничный, отказав ему и жене в направлении на биохимию, даже кардиограмму не сделали!

Я не знаю (но догадываюсь), что будут чувствовать и делать потомки тех, кто задерживает мирных людей, пишет липовые протоколы, избивает, издевается, целенаправленно заражает разными болячками в ИВС.

Но я знаю, что маленькая внучка моего брата когда-нибудь напишет сочинение о своем дедушке-герое…

Плачу… И горжусь, написала Наталья Батракова.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Умерший после ИВС мужчина оказался двоюродным братом известной писательницы Натальи Батраковой.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Большому брату» плохо: за что Synesis попали под европейские санкции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика