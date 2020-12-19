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Олег Гайдукевич: "Когда все успокоится? Никогда!"

19.12.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер ЛДП, депутат Национального собрания Олег Гайдукевич покритиковал власть.



"Власти нужно понять, что никогда не будет страны, где у всех одинаковая точка зрения. И надо создавать механизмы, чтобы она была высказана и представлена", -- заявил Гайдукевич в интервью Mlyn.by. 

— Меня часто спрашивают: когда все успокоится? Никогда. Мы проснулись в новой стране. И чиновники, и все должны понять, что так, как до 9 августа, уже не будет. Хотя многим бы хотелось. В то же время мы сумели не допустить революции. Государственного переворота не произошло и не произойдет, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, когда в открытую через телеграм-каналы призывают к массовым беспорядкам. Нельзя также забывать, что одна из задач этого внешнего фактора — разделить наших людей, чтобы мы друг друга ненавидели за разные политические взгляды. Это страшно. Здесь нужна терпимость, способность слышать и слушать.

Но вместе с тем власть должна понимать, что ей нужно меняться, быть мобильной, чувствовать запросы и настроения граждан. Одинаковой точки зрения абсолютно у всех не будет. Должны быть разные взгляды. А запретами ничего не решишь. Чем больше запрещают, тем больше хочется. Человек так устроен. Запретите любое произведение, и оно станет самым популярным. Поэтому людей с альтернативным мнением необходимо включать в легальный политический процесс, -- убежден Гайдукевич.


По его оценкам, "нынешний год был тяжелейшим. Но за черной полосой всегда следует светлая. Убежден, что мы прошли какой-то пик". 
 
 
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Лидер ЛДП, депутат Национального собрания Олег Гайдукевич покритиковал власть.
 
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