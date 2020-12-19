ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Оказывает сексуальные услуги. Сидит на шее у родителей. Бьет детей». В Гомеле идет кампания черного пиара против активистов

19.12.2020 12:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гомеле неизвестные расклеивают листовку, пытаясь очернить активистов протеста.

«Оказывает сексуальные услуги. Сидит на шее у родителей. Бьет детей». В Гомеле идет кампания черного пиара против активистов
Про одних пишут, «сидят на шее у родителей», отбыли срок, про других — «допускают рукоприкладство в отношении детей», а кто-то просто «пристрастился к змагарству».

«Сильным Новостям» прислали фотографии листовок с информацией как минимум о 15 гомельчанах. Одна из девушек, чьи снимки развесили по столбам и подъездам, связалась с редакцией. Девушку зовут Алина (имя изменено по просьбе героини).

— На позапрошлой неделе людей вызывали в РОВД на беседу — никто не представлялся. Просили пройти полиграф, пока шла проверка результатов, на меня давили за то, что я участвую в акциях, фотографируюсь с БЧБ-флагами. Пытались угрожать, что моего молодого человека исключат из университета. Я провела в Советском РОВД 3 или 4 часа, полиграф пройден, подпись моя стоит, но при этом нет даже повестки. А теперь всех начинают травить листовками.

Алина говорит, что в РОВД спрашивали и про ее знакомого, интересовались, употребляет ли парень алкоголь. А потом появилась листовка с его фото…

— Писали, что он пьет по-черному, хотя человек вообще непьющий. Идет клевета полнейшая. На одной из моих листовок кто-то подписал красным маркером номер уголовной статьи за клевету. Одного парня, фото которого висело, задержали, у него должен был быть суд в начале недели.

Про саму Алину написали, что она «оказывает сексуальные услуги, выкладывает в соцсетях интимные фото». Ее, как и других активисток, тоже обвинили в изменах.

— Приятного, конечно, мало. Это очень неприятно, тем более я работаю с людьми, а информация есть везде: и ВКонтакте, и в Телеграме. Везде пожаловаться невозможно. Все распространяется потихоньку по всему городу. ВКонтакте уже начали добавляться разные мужчины. Конечно, я чувствую себя небезопасно.

Написан бред. У меня была уголовная судимость, но в 2017-м и аннулирована. Я уверена, что это делает милиция, потому что паспортные фотографии, которые на листовках, есть только у МВД. Отчасти там есть материалы дела, но «перевернутые», как им удобно. Получается, это распространение материалов дела, оно аннулировано и нигде не должно публиковаться.

Еще в РОВД, отмечает гомельчанка, на нее пытались «надавить» этой судимостью.

— Но мне было что предъявить в ответ. В прошлом году меня избили под домом. Была какая-то пьяная драка. Когда возвращалась домой, на меня напала девушка, ударила по голове, я упала на гравий. Потеряла сознание, меня избивали в течение получаса, пока ехала милиция. У меня было сотрясение мозга. Ми ция так никого и не нашла.

Такие же листовки повесили и на доме молодого человека Алины. Девушка говорит, это стресс для его родителей. Алина планирует связаться с адвокатом и привлечь к ответственности тех, кто распространяет информацию. Говорит, из тех, кого она знает и кто увидел себя на листовке, все собираются подавать заявления за клевету.

Нашел у дома листовки со своим фото и активист, волонтер Илья Миронов. 

Мужчина говорит, что расклеили их по всему району и даже добрались до Волотовы. Миронов намерен написать заявление в милицию, чтобы виновного нашли и наказали. Но посмотрите, как на это "черный пиар" реагируют соседи. 
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники признали доктора Сорокина политзаключенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика