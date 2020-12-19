«Оказывает сексуальные услуги. Сидит на шее у родителей. Бьет детей». В Гомеле идет кампания черного пиара против активистов

Про одних пишут, «сидят на шее у родителей», отбыли срок, про других — «допускают рукоприкладство в отношении детей», а кто-то просто «пристрастился к змагарству».





«Сильным Новостям» прислали фотографии листовок с информацией как минимум о 15 гомельчанах. Одна из девушек, чьи снимки развесили по столбам и подъездам, связалась с редакцией. Девушку зовут Алина (имя изменено по просьбе героини). прислали фотографии листовок с информацией как минимум о 15 гомельчанах. Одна из девушек, чьи снимки развесили по столбам и подъездам, связалась с редакцией. Девушку зовут Алина (имя изменено по просьбе героини).





— На позапрошлой неделе людей вызывали в РОВД на беседу — никто не представлялся. Просили пройти полиграф, пока шла проверка результатов, на меня давили за то, что я участвую в акциях, фотографируюсь с БЧБ-флагами. Пытались угрожать, что моего молодого человека исключат из университета. Я провела в Советском РОВД 3 или 4 часа, полиграф пройден, подпись моя стоит, но при этом нет даже повестки. А теперь всех начинают травить листовками.





Алина говорит, что в РОВД спрашивали и про ее знакомого, интересовались, употребляет ли парень алкоголь. А потом появилась листовка с его фото…





— Писали, что он пьет по-черному, хотя человек вообще непьющий. Идет клевета полнейшая. На одной из моих листовок кто-то подписал красным маркером номер уголовной статьи за клевету. Одного парня, фото которого висело, задержали, у него должен был быть суд в начале недели.





Про саму Алину написали, что она «оказывает сексуальные услуги, выкладывает в соцсетях интимные фото». Ее, как и других активисток, тоже обвинили в изменах.





— Приятного, конечно, мало. Это очень неприятно, тем более я работаю с людьми, а информация есть везде: и ВКонтакте, и в Телеграме. Везде пожаловаться невозможно. Все распространяется потихоньку по всему городу. ВКонтакте уже начали добавляться разные мужчины. Конечно, я чувствую себя небезопасно.





Написан бред. У меня была уголовная судимость, но в 2017-м и аннулирована. Я уверена, что это делает милиция, потому что паспортные фотографии, которые на листовках, есть только у МВД. Отчасти там есть материалы дела, но «перевернутые», как им удобно. Получается, это распространение материалов дела, оно аннулировано и нигде не должно публиковаться.





Еще в РОВД, отмечает гомельчанка, на нее пытались «надавить» этой судимостью.





— Но мне было что предъявить в ответ. В прошлом году меня избили под домом. Была какая-то пьяная драка. Когда возвращалась домой, на меня напала девушка, ударила по голове, я упала на гравий. Потеряла сознание, меня избивали в течение получаса, пока ехала милиция. У меня было сотрясение мозга. Ми ция так никого и не нашла.





Такие же листовки повесили и на доме молодого человека Алины. Девушка говорит, это стресс для его родителей. Алина планирует связаться с адвокатом и привлечь к ответственности тех, кто распространяет информацию. Говорит, из тех, кого она знает и кто увидел себя на листовке, все собираются подавать заявления за клевету.





Нашел у дома листовки со своим фото и активист, волонтер Илья Миронов.





Мужчина говорит, что расклеили их по всему району и даже добрались до Волотовы. Миронов намерен написать заявление в милицию, чтобы виновного нашли и наказали. Но посмотрите, как на это "черный пиар" реагируют соседи.