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Toyota сбила женщину на пешеходном переходе в Минске
Источник материала: Onliner
Сегодня утром на перекрестке улиц Харьковской и Берута на регулируемом пешеходном переходе автомобиль Toyota совершил наезд на пешехода. Водитель 1956 года рождения двигался в сторону улицы Гусовского. Пострадала женщина 1967 года рождения.
Как сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, женщина была доставлена в медучреждение. Сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства ДТП.
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Сегодня утром на перекрестке улиц Харьковской и Берута на регулируемом пешеходном переходе автомобиль Toyota совершил наезд на пешехода. Водитель 1956 года рождения...
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