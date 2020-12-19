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Toyota сбила женщину на пешеходном переходе в Минске

19.12.2020 12:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на перекрестке улиц Харьковской и Берута на регулируемом пешеходном переходе автомобиль Toyota совершил наезд на пешехода. Водитель 1956 года рождения двигался в сторону улицы Гусовского. Пострадала женщина 1967 года рождения.

Как сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, женщина была доставлена в медучреждение. Сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства ДТП.

 
 
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Сегодня утром на перекрестке улиц Харьковской и Берута на регулируемом пешеходном переходе автомобиль Toyota совершил наезд на пешехода. Водитель 1956 года рождения...
 
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