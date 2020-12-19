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Депутаты приняли в двух чтениях проект изменений в Налоговый кодекс

19.12.2020 12:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Депутаты Палаты представителей на вечернем заседании 18 декабря приняли в двух чтениях проект закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Депутаты приняли в двух чтениях проект изменений в Налоговый кодекс

В частности, с 2021 года законопроектом предлагается: индексация ставок земельного, экологического налога, налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах и единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в целях адаптации их к инфляционным процессам; увеличение ставок акцизов на табачные изделия на 15%; сокращение перечня продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%; установление ставки НДС в размере 10% при ввозе на территорию Беларуси и (или) при реализации на территории страны лекарственных средств и медицинских изделий; отмена взимания единого налога на вмененный доход; увеличение с одной до двух базовых величин ставки сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и сбора за осуществление ремесленной деятельности.

Проектом закона также предусматривается ряд мер «в рамках консолидации бюджетных средств в условиях необходимости изыскания дополнительных средств для борьбы с короновирусом, в том числе вакцинации и дополнительного стимулирования медицинского персонала, работающего с инфицированными COVID-19».

В частности, в 2021—2022 годах предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%.

Предлагается повышение с 9% до 13% ставки подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Минскому городскому совету депутатов предоставлено право на увеличение ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц до четырех раз, областным советам депутатов — до двух раз.

Предусматривается увеличение с 0,7 до 1,5% ставки арендной платы и земельного налога за земельный участок, предоставленный для размещения торговых центров.

Областным советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн, в размере не более трех базовых величин.

С 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог, который не будет привязан к техосмотру. Ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц, на 15% — для организаций.

 
 
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Депутаты Палаты представителей на вечернем заседании 18 декабря приняли в двух чтениях проект закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь»,...
 
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