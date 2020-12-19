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Лукашенко продлил сроки осеннего призыва в армию
19.12.2020 13:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
grodnonews.by
Причиной продления кампании названа неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Александр Лукашенко 18 декабря подписал указ, продлевающий осенний призыв до 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
В сообщении отмечено, что такая мера позволит обеспечить Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной подписанным в августе указом № 297.
Документом предусматривалось призвать в августе-ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
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Причиной продления кампании названа неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
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