Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Зачем знать состав своего тела

Можно ли накачать мышцы после 40 лет? И существует ли "тяжелая кость"? Почему саркопения (потеря мышечной массы) теперь поражает не только пожилых? И почему вредны рекомендации Павла Дурова о том, как сохранить молодость? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

02:45 Почему индекс массы тела ― лукавая вещь

04:25 "В Америке верхняя граница - 102, у нас – 94". Как различаются нормы объема талии в разных странах (у японцев вообще все иначе)

05:20 "Стройная женщина, окружность талии великолепная, но делаем биоимпедансный анализ - и можем обнаружить нарушенный состав тела"

05:55 Что такое саркопения и почему она сейчас распространена

06:57 Как работает биоимпеданс, который используют даже на МКС

07:52 Работают ли "умные весы"

10:21 Как помогает замер биомпеданса, если вы тренируетесь, но "вес стоит"

12:50 "У меня тяжелая кость" ― это правда?

14:25 Как меняется образование мышечной массы после 40 лет

16:40 Что делать, когда не можешь употреблять животный белок (например, в пост)

17:54 "Всепрощающее тело молодости": насколько верны рекомендации Павла Дурова

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