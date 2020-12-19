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"Правда тела". Зачем знать состав своего тела
19.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Можно ли накачать мышцы после 40 лет? И существует ли "тяжелая кость"? Почему саркопения (потеря мышечной массы) теперь поражает не только пожилых? И почему вредны рекомендации Павла Дурова о том, как сохранить молодость? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
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10:21 Как помогает замер биомпеданса, если вы тренируетесь, но "вес стоит"
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16:40 Что делать, когда не можешь употреблять животный белок (например, в пост)
17:54 "Всепрощающее тело молодости": насколько верны рекомендации Павла Дурова
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