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"Правда тела". Зачем знать состав своего тела

19.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Зачем знать состав своего тела

Можно ли накачать мышцы после 40 лет? И существует ли "тяжелая кость"? Почему саркопения (потеря мышечной массы) теперь поражает не только пожилых? И почему вредны рекомендации Павла Дурова о том, как сохранить молодость? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. 

© Pixabay
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