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Фото: dom2.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТНТ закрывает «Дом-2» Последняя серия выйдет перед самым Новым годом.

Последняя серия выйдет перед самым Новым годом.Реалити-шоу появилось в эфире ТНТ 16 лет назад, в 2004 году, и быстро набрало популярность, став одним из самых обсуждаемых на российском телевидении. Аудитория «Дома-2» – телезрители в возрасте от 14 до 44 лет.На ТНТ добавили, что место «Дома-2» в новом графике телепередач займет серия из пяти программ в жанре стендап.