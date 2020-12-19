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ТНТ закрывает «Дом-2»
Источник материала: UDF
Фото: dom2.ru
Последняя серия выйдет перед самым Новым годом.
Реалити-шоу появилось в эфире ТНТ 16 лет назад, в 2004 году, и быстро набрало популярность, став одним из самых обсуждаемых на российском телевидении. Аудитория «Дома-2» – телезрители в возрасте от 14 до 44 лет.
На ТНТ добавили, что место «Дома-2» в новом графике телепередач займет серия из пяти программ в жанре стендап.
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Последняя серия выйдет перед самым Новым годом.
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