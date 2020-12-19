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В МВД прокомментировали видео с кадрами жесткого обращения с задержанными в РУВД
Источник материала: UDF
Кадр из видео
В МВД заявили, что им известно об
— По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы, — сообщил Юрий Назаренко.
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В МВД заявили, что им известно об этом видео.
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