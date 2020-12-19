Источник материала: UDF



Кадр из видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В МВД прокомментировали видео с кадрами жесткого обращения с задержанными в РУВД В МВД заявили, что им известно об этом видео.

В МВД заявили, что им известно об— По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы, — сообщил