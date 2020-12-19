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Скандально известный Шакута после долгого перерыва появился на публике
Источник материала: UDF
Шакута – под седьмым номером
Игра состоялась в «Лебяжий парк» в рамках любительского чемпионата Минска.
Последний раз до этого Шакута выходил на лед 13 ноября — на следующий день после смерти Романа Бондаренко, пишет
Журналистское расследование показало, что с большой долей вероятности Дмитрий Шакута был на «Площади перемен» вечером 11 ноября, когда оттуда забрали Романа Бондаренко. Кроме того, это он обсуждал с Дмитрием Басковым произошедшее там на следующий день по телефону.
Шакута связан с ближайшим окружением Александра Лукашенко и его сыновьями. К. тренировкам команды «Бастион» его привлек Дмитрий Басков.
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Он сыграл в хоккей в Минске.
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