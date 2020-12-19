Lada XRay: пять лет на конвейере «АвтоВАЗа»

Источник материала: Tut.by

В декабре этого года исполнилось пять лет с начала производства в Тольятти модели Lada XRay — по словам создателей, «компактного автомобиля с высоким дорожным просветом и ходовыми характеристиками моноприводного кроссовера».





Автомобиль получил имя концепта образца 2012 года, на котором впервые был опробован фирменный «икс-фейс», внедренный британцем Стивом Маттином. Напомним, что с нового года он покинет пост главного дизайнера Lada, а его должность займет француз Жан-Филипп Салар . В статусе шоу-кара XRay был продемонстрирован на Московском автосалоне в 2014 году, а конце следующего года пошел в серию.





В основе XRay — архитектура кузова и шасси B0 альянса Renault-Nissan, адаптированные специалистами «АвтоВАЗа» под российские условия. Со временем XRay обзавелся 1,8-литровым мотором, также значительный объем конструктивных изменений был внедрен с запуском версии XRay Cross — была улучшена эргономика водительского места, увеличено пространство для пассажиров второго ряда сидений. Также появилась интеллектуальная система контроля тяги Ride Select и бесступенчатая трансмиссия.

В Беларуси цены на XRay начинаются от 24 790 рублей.