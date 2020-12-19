Как украсить квартиру к Новому году? Идеи праздничного дизайна

Источник материала: ОНТ

Новогодний декор дома крайне важен: окружающее оформление задает долгожданное праздничное настроение. Да, порой для него достаточно снега за окном и елки в главной комнате, но гораздо лучше ваше жилище будет выглядеть, если его хорошо оформить. Итак, как украсить дом к Новому году?

Первым делом нужно определиться, в каких цветах будете выполнять декор. Белый – цвет зимы. Он создаст ощущение «заснеженной» квартиры.





Золотой цвет ассоциируется с роскошью, богатством, а также со звездами на небе. Такой декор будет создавать ощущение роскоши пополам со сказкой.





Зеленый – тоже более чем уместный цвет для Нового года, причем можно не ограничиваться одной новогодней красавицей, а добавить искусственные (или живые) еловые ветви, допустим, на полке или оформив ими зеркало. Так, что заглянувшему в отражение будет казаться, что он нашел дверь в пресловутую Нарнию.





Праздничное настроение можно задать с самого порога. Если вы живете в частном доме, можно украсить дверь снаружи. Повесьте в центре двери венок, украсьте звонок. Даже самую простую дверь можно «оживить» аппликациями и рисунками, «замаскировав» неровности или недостатки (если они есть). Если делите одну лестничную клетку с соседями – что вам мешает украсить дверь с внутренней стороны? Для этого можно использовать хвойные ветки и гирлянды. Или вовсе сделать из двери сказочного героя.





Когда мало «квадратов»

Как украсить небольшую квартиру? Даже если места мало, этим тоже можно воспользоваться и сделать уютное новогоднее гнездышко. Если ель ставить совсем негде, но соблюсти новогоднюю традицию хочется, можно поместить дерево... на одной из стен.





Силуэт дерева можно выложить из мишуры или живых веток ели, а затем украсить шарами и гирляндой. Выйдет не хуже, чем с настоящей елкой.





Можно сделать елочку из электрической гирлянды или светодиодного шнура или вообще нарисовать, вырезать и аккуратно наклеить на стену (хороший вариант для семьи с детьми, самые разные схемы елок, которые нужно раскрасить и собрать самостоятельно, можно найти в интернете).





Елку можно вовсе не делать – ее успешно заменят хвойные букеты по всей квартире в вазах, по желанию можно и нарядить.









Спальня

Обычно спальня находится дальше других комнат от входа и ее видит гораздо меньшее количество людей, но ее оформление – первое, что вы видите, открыв глаза утром. Поэтому к украшению спальни к Новому году нужно подойти ответственно. К тому же, это несложно, а помпезность здесь не нужна. Достаточно «переодеть» кровать под новогодний лад, повесить гирлянду и расставить по комнате хвойные веточки в вазочках, которые обеспечат не только приятный вид, но и будут источать новогодний аромат.









Когда хочется попроще

Если времени мало, а украсить дом к Новому году, чтобы он радовал глаз, хочется, можно прибегнуть к следующим идеям декора.

Во-первых, окна. Здесь не нужно придумывать ничего замысловатого: снежинки из белой бумаги отлично подойдут. Это украшение будет держаться столько, сколько вам нужно, его можно легко и быстро снять.





Если позволяет потолок, можно просто наклеить на него множество снежинок на ниточках: это будет смотреться очень симпатично. А чтобы украсить стены, можно купить самоклеющиеся картинки.









Да и просто украсить дом елочными игрушками и гирляндами – тоже выйдет празднично. Уют – он у каждого свой.





Фото vestnikao.ru, i1.wp.com, joy-pup.com, sun9-5.userapi.com, goodfon.ru, pxhere.com, legko.com

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