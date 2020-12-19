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Пора наряжать ёлки: в Беларуси открываются ёлочные базары

19.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пора наряжать ёлки: в Беларуси открываются ёлочные базары

О приближении Нового года теперь напомнят и ёлочные базары. Они сегодня открываются в Беларуси.

Старт предпраздничной торговли дадут лесхозы Брестской и Витебской областей. В понедельник аромат елей заполнит и Минский регион. Всего по стране развернётся более тысячи торговых точек от лесхозов. Причём цены остались на уровне прошлого года – от 11 рублей за самое низкое дерево.

Ассортимент большой – традиционные ели, сосны, новогодние букеты и деревья в кадках. А вот тех, кто решит самостоятельно вырубить зелёную красавицу, государственная лесная охрана предупреждает – нарушителям грозит штраф. В Беларуси уже действует усиленный режим охраны лесов.

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О приближении Нового года теперь напомнят и ёлочные базары. Они сегодня открываются в Беларуси. Старт предпраздничной торговли дадут лесхозы Брестской и...
 
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