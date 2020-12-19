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При взрыве на химзаводе в Китае погиб один человек
Источник материала: ОНТ
Как минимум один человек погиб, четверо пострадали и двое числятся пропавшими без вести после взрыва на предприятии химической промышленности в городе Аньда (провинция Хэйлунцзян, Китай). Об этом
Взрыв прогремел 19 декабря в 00:46 по местному времени (18 декабря в 19:46 по минскому времени) в цеху химзавода Haina Beier.
Пожарные смогли ликвидировать огонь к 03:50 утра (22:50 18 декабря по минскому времени). Пострадавших доставили в медицинские учреждения, двое из них получили тяжелые травмы, еще у двоих – легкие повреждения.
На месте происшествия проводили поисково-спасательную операцию. Устанавливаются причины взрыва.
Фото: Reuters
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Как минимум один человек погиб, четверо пострадали и двое числятся пропавшими без вести после взрыва на предприятии химической промышленности в городе Аньда...
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