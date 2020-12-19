Брестчанин рассказал, зачем напал на снеговика в Полоцке! Смотрите сами

Источник материала: ОНТ

Сначала он оказывал знаки внимания, потом устроил борцовский спарринг, а после и вовсе изувечил своего молчаливого оппонента. Приближающийся Новый год не на всех действует позитивно. Криминальная сводка полоцких новостей обрела предпраздничный характер. Причина этому – заголовки: «Брестчанин напал на снеговика!»

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Сергей Викторович, можете пояснить, как так случилось со снеговиком? Сергей Викторович, протрезвев, разводит руками: ту ночь помнит плохо, свои действия в отношении снеговика – ещё хуже.

Мужчина забрался на фигуру и стал прыгать по ней, какие цели при этом преследовал брестчанин – пока не ясно, утихомирили буяна сотрудники Полоцкого отдела департамента охраны. С чего же всё началось?

В настоящее время проводиться проверка по факту хулиганства и причинения вреда имуществу.

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