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Брестчанин рассказал, зачем напал на снеговика в Полоцке! Смотрите сами
Источник материала: ОНТ
Сначала он оказывал знаки внимания, потом устроил борцовский спарринг, а после и вовсе изувечил своего молчаливого оппонента. Приближающийся Новый год не на всех действует позитивно. Криминальная сводка полоцких новостей обрела предпраздничный характер. Причина этому – заголовки: «Брестчанин напал на снеговика!»
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Сергей Викторович, можете пояснить, как так случилось со снеговиком? Сергей Викторович, протрезвев, разводит руками: ту ночь помнит плохо, свои действия в отношении снеговика – ещё хуже.
Мужчина забрался на фигуру и стал прыгать по ней, какие цели при этом преследовал брестчанин – пока не ясно, утихомирили буяна сотрудники Полоцкого отдела департамента охраны. С чего же всё началось?
В настоящее время проводиться проверка по факту хулиганства и причинения вреда имуществу.
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Сначала он оказывал знаки внимания, потом устроил борцовский спарринг, а после и вовсе изувечил своего молчаливого оппонента. Приближающийся Новый год не на всех...
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