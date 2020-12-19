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Автопробег «За единую Беларусь» пройдет с новогодним акцентом
Источник материала: ОНТ
С праздничным акцентом сегодня пройдёт традиционная акция – вот уже пятый месяц в выходные собирают участников автопробеги «За единую Беларусь».
География широкая – все области, десятки городов. Сегодня автопробег пройдёт по Минску. Колона начнёт путешествие от аквапарка «Лебяжий». К уже привычным атрибутам – национальной символике – добавятся новогодние украшения. На старте выберут «Самый крутой новогодний борт». Затем в путь отправятся люди разных возрастов и профессий, цель у них одна – сохранить привычную и безопасную Беларусь.
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С праздничным акцентом сегодня пройдёт традиционная акция – вот уже пятый месяц в выходные собирают участников автопробеги «За единую Беларусь». География...
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