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Мужчина за одну ночь потерял жену и сына. Причина пожара: неосторожное обращение с огнём при курении

19.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина за одну ночь потерял жену и сына. Причина пожара: неосторожное обращение с огнём при курении

Судьба не оставила шансов на спасение. За одну ночь герой нашего материала потерял не только жену, но и сына. Что произошло и кто виноват в этой страшной трагедии? 

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Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102 

Мать успела проснуться. Как же удалось выжить главе семьи? Мужчина лёг спать последним, а его диван стоял возле выхода. Чуть позже следователи назовут причину пожара: неосторожное обращение с огнём при курении. Накануне происшествия вся семья распивала спиртные напитки

МЧС в очередной раз предупреждает: будьте предельно осторожны с вредными привычками. Чтобы потом вам было к кому и куда вернуться.

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Теги: Новости
 
 
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Судьба не оставила шансов на спасение. За одну ночь герой нашего материала потерял не только жену, но и сына. Что произошло и кто виноват в этой страшной трагедии? ...
 
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