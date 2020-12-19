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Мужчина за одну ночь потерял жену и сына. Причина пожара: неосторожное обращение с огнём при курении
Источник материала: ОНТ
Судьба не оставила шансов на спасение. За одну ночь герой нашего материала потерял не только жену, но и сына. Что произошло и кто виноват в этой страшной трагедии?
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Мать успела проснуться. Как же удалось выжить главе семьи? Мужчина лёг спать последним, а его диван стоял возле выхода. Чуть позже следователи назовут причину пожара: неосторожное обращение с огнём при курении. Накануне происшествия вся семья распивала спиртные напитки
МЧС в очередной раз предупреждает: будьте предельно осторожны с вредными привычками. Чтобы потом вам было к кому и куда вернуться.
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Мужчина за одну ночь потерял жену и сына. Причина пожара: неосторожное обращение с огнём при курении
Судьба не оставила шансов на спасение. За одну ночь герой нашего материала потерял не только жену, но и сына. Что произошло и кто виноват в этой страшной трагедии? ...
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