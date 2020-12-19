Похоронила двоих сыновей, а несколько месяцев назад и дочь. Кто виновен в гибели последнего ребёнка женщины?

Источник материала: ОНТ

К нам в программу обратилась мать, которая уверена, что её дочь умерла не своей смертью. Кто виновен в гибели ребёнка этой женщины? Попробуем разобраться.

Гибель дочери для Галины – трагедия даже не в квадрате. В кубе. 25 лет назад старшего сына насмерть сбила машина, 5 лет назад утонул средний сын. И несколько месяцев назад не стало дочери, которая не дожила до 30-летия несколько дней.

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Галина вспоминает: дочь всегда была на связи. Но тот последний звонок стал слишком тревожным. Звонок за звонком. Безрезультатно. Галина набирает зятя. Но то, что она услышит в ответ, не пожелаешь ни одной матери. Материнское сердце не обмануть. Она уверена: именно зять причастен к смерти её дочери.

Почему молодая женщина терпела всё это?

И мать, и подруга говорят: муж часто поднимал руку на женщину. Кроме того, позволял себе слишком фривольный отдых. И не только физически.

Планы, про которые говорит подруга, были про свободу. Наталья хотела уйти от мужа-тирана.

Вдовец на диалог пойти отказался, потому что:

Следствие отказало матери в возбуждении уголовного дела: отсутствует состав преступления. Квалифицировано, как самоубийство. Но мать отказывается верить. И выдвигает собственную версию:

Галина плачет: зять отобрал у неё не только любимую дочь, но и. Она снова боится. Только теперь уже за жизнь детей своей дочери. Убитой горем матери понадобится много времени, чтобы снова научиться жить. Одной.

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