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Благотворительная акция «Наши дети» охватила всю страну

19.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Благотворительная акция «Наши дети» охватила всю страну

Марафон внимания, добра и новогодних подарков! Благотворительная акция «Наши дети» охватила всю страну. Накануне гостей встречали воспитанники Каменской школы-интерната (Могилёвская область).

Поздравить воспитанников приехали представители шефских организаций и духовенства. Местные ребята – большие почитатели творчества, а значит, сертификат на покупку музыкального оборудования не пропадёт.

Сергей Красовский, управляющий делами Белкоопсоюза: «Здорово дарить подарки, исполнять желания. Чувствуешь себя Дедом Морозом, волшебником. Душа расцветает. И, не смотря на все трудности в мире, просто оторваться от реальности, очутиться снова в детстве».

Ульяна Корень, воспитанница Каменской государственной вспомогательной школы-интерната: «Новый год значит многое. Это самый клёвый. Я мечтаю, чтобы праздник никогда не заканчивался. Все семьёй собираются. Мы вот тоже одна больная семья».

Новый год – время обмениваться подарками. Гости также не ушли с пустыми руками –воспитанники школы-интерната подарили им сувениры ручной работы.

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Марафон внимания, добра и новогодних подарков! Благотворительная акция «Наши дети» охватила всю страну. Накануне гостей встречали воспитанники Каменской...
 
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