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Благотворительная акция «Наши дети» охватила всю страну
Источник материала: ОНТ
Марафон внимания, добра и новогодних подарков! Благотворительная акция «Наши дети» охватила всю страну. Накануне гостей встречали воспитанники Каменской школы-интерната (Могилёвская область).
Поздравить воспитанников приехали представители шефских организаций и духовенства. Местные ребята – большие почитатели творчества, а значит, сертификат на покупку музыкального оборудования не пропадёт.
Новый год – время обмениваться подарками. Гости также не ушли с пустыми руками –воспитанники школы-интерната подарили им сувениры ручной работы.
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Марафон внимания, добра и новогодних подарков! Благотворительная акция «Наши дети» охватила всю страну. Накануне гостей встречали воспитанники Каменской...
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