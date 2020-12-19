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Женщина родила после трансплантации комплекса «поджелудочная железа + почка» впервые в Беларуси

19.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина родила после трансплантации комплекса «поджелудочная железа + почка» впервые в Беларуси

Впервые в Беларуси перенесшая трансплантацию комплекса «поджелудочная железа + почка» женщина родила здорового малыша. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Радостное и примечательное событие произошло в Минске в РНПЦ «Мать и дитя». 

В пресс-службе Минздрава отметили, что молодая мама страдала тяжелым типом сахарного диабета с 5 лет. Трансплантацию почки и поджелудочной железы женщине сделали в 2015 году. Один из самых редких видом трансплантации в мире позволил будущей маме жить без инъекций инсулина, но медики были готовы ко всему, так как это единичный случай в практике.

После проведения кесарева сечения на свет появился мальчик ростом 48 см, весом 2680 г, 8/8 баллов по шкале Апгар.

Мама и малыш сейчас чувствуют себя удовлетворительно.

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Теги: Минск
 
 
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Впервые в Беларуси перенесшая трансплантацию комплекса «поджелудочная железа + почка» женщина родила здорового малыша. Об этом информирует пресс-служба...
 
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